Violenza sulle donne, bocciata mozione dell'opposizione a Montaione: "Figuraccia della maggioranza"

Mercoledì 6 dicembre si è tenuto, il Consiglio comunale a Montaione. L’odg prevedeva 6 punti complessivi. In occasione del dibattito relativo all’ultimo dei 6, ad avviso dell’opposizione si è consumata una vicenda grave ed del tutto inammissibile.

Il punto in questione ineriva una Mozione relativa alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle Donne del 25 Novembre. La mozione, presentata dal consigliere di opposizione Giuseppe Romano, chiariva in premessa di “presentare ed illustrare il contenuto del testo a nome del Movimento Azzurro Donna, organizzazione femminile di Forza Italia”.

Il testo evidenziava l’efferatezza dei crimini commessi ai danni delle donne, nonchè le rilevanti dimensioni che il triste fenomeno aveva assunto. Di qui, come si legge nel testo della Mozione la necessità che “per quanto attiene l’ambito strettamente politico, è sicuramente auspicabile che il tema in questione debba costituire un momento di aggregazione trasversale, presupposto indefettibile per iniziative concordi e auspicabilmente condivise”.

Terminata la presentazione della mozione, è intervenuto il sindaco Paolo Pomponi, il quale, come riferisce il consigliere Romano, "riteneva che la mozione fosse stata presentata fuori tempo massimo, (15/novembre/2023, la data della ricorrenza è il 25/11/23), e questo ne determinava l’impossibilità di approvazione. Il tutto in omaggio proprio ai tecnicismi, a dire del Sindaco molto cari proprio al consigliere Romano. Il primo cittadino aggiungeva poi che ad impedirne l’approvazione era anche la circostanza che il consiglio, non avrebbe potuto impegnare nel merito la futura amministrazione".

“Nella mia replica”, precisa Romano,”ho espresso tutto il mio sconcerto per le motivazioni addotte dal Sindaco a giustificazione di un voto negativo sulla Mozione. Sostenere la tesi della carenza di tempismo in ordine alla presentazione della Mozione è un rilievo privo di fondamento atteso che nulla di particolare è stato chiesto in relazione alla precisa data del 25 novembre. La mozione infatti, era finalizzata ad impegnare il Sindaco e la Giunta 'A predisporre le iniziative reputate più idonee a celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle Donne del 25 Novembre'. In generale, quindi, come è proprio di tutte le Mozioni. D’altro canto,” evidenzia sempre Romano, “è parimenti sconcertante la seconda ragione addotta a giustificazione del diniego, ossia l’impossibilità di impegnare l’amministrazione per il futuro.”

"Dispiace - aggiunge Leonardo Rossi, capogruppo consiliare d'opposizione - che su un tema importante e drammaticamente attuale come la violenza contro le donne, il gruppo di maggioranza Vivere Montaione abbia deciso di bocciare, con argomentazioni molto deboli, la mozione presentata dal Consigliere Giuseppe Romano, senza neppure proporre emendamenti. Se ci fosse stata davvero la volontà di votare all'unanimità un testo condiviso, la maggioranza avrebbe avuto tutto il tempo e tutti gli strumenti per trovare un accordo. Purtroppo così non è stato e Vivere Montaione ha deciso di affossare una mozione per niente divisiva su un tema così sentito e cruciale. Simbolo della figuraccia fatta dalla maggioranza in Consiglio Comunale potrebbe essere il grande albero nel giardino dedicato proprio alle donne vittime di violenze che da mesi sta seccando sempre di più, dopo che le sue radici sono state recise".

“La verità,” prosegue Romano” è che queste ragioni celano la volontà del Sindaco di preservare in capo alla sua maggioranza una sorta di esclusiva sul tema, in questo caso, della violenza sulle Donne. E di conseguenza la presentazione di questa Mozione è stata avvertita come una minaccia a questa pretesa di esclusività. La stessa esposizione dell’assessore De Prisco, totalmente da condividersi, risulta però del tutto gratuita, poichè nessuno dai banchi dell’opposizione ha mai messo in dubbio la sensibilità della maggioranza sul punto. Come invece ha fatto il Sindaco nei confronti dell’opposizione".