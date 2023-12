Covid, l'appello di Nardella: "Virus sta tornando, anziani facciano vaccino"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha lanciato un appello urgente agli anziani affinché completino il loro ciclo di vaccinazione anti-COVID. Nardella ha avvertito che, nonostante il virus sembri meno aggressivo rispetto al passato, è ancora presente un livello preoccupante di pericolosità e mortalità. Il sindaco ha citato casi recenti di anziani ricoverati in condizioni critiche a causa del COVID e ha sottolineato l'importanza di non abbassare la guardia. L'appello è stato emesso in risposta a un aumento dei casi di contagio registrato nei giorni precedenti.