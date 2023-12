Il Gialloblu Castelfiorentino riceve Legnaia, il Basket Castelfiorentino ospita Pisa

Dopo essere tornate alla vittoria lontano da casa, le due prime squadre targate Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino si apprestano a tornare tra le mura casalinghe e, soprattutto, andare in cerca di conferme.

Sabato 9 dicembre, alle ore 21, il Gialloblu Castelfiorentino riceve la vista dell'Olimpia Legnaia per la nona giornata del campionato di Divisione Regionale 2 (arbitri Cignarella di Pisa, Pucciarelli di Cascina). Reduci dal pesante successo sul parquet della capolista Valdera, giunto a riscattare gli ultimi due ko arrivati per mano di Libero Basket Siena e Virtus Certaldo, i ragazzi di Dario Chiarugi saranno chiamati a bissare l'ottima prova di sette giorni fa per restare in scia con la prima della classe.

Posticipo, invece, per il Basket Castelfiorentino, che scenderà in campo lunedì 11 dicembre. Alle 21, al PalaGilardetti, le ragazze di Gianni Lazzeretti ospiteranno la Pallacanestro Femminile Pisa per l'ottava giornata di serie C Femminile (arbitro Giannini di Empoli). Le gialloblu, in scia positiva dopo la bella vittoria conquistata ai danni del Gea Grosseto, giunta a dare fiducia e morale a distanza di un mese dal primo acuto stagionale, saranno spinte in primis dalla volontà di proseguire sulla strada tracciata e tornare a far sorridere il pubblico di casa.