Lupi S. Croce - Kemas Lamipel, vittoria netta a Porto Viro

La miglior Kemas Lamipel della stagione espugna Porto Viro, quarta in classifica prima del match, e si regala una serata magica. Gara preparata benissimo dallo staff tecnico e subito interpretata con il giusto atteggiamento da una squadra ben orchestrata da Coscione e trascinata a suon di punti da un Lawrence immarcabile e soprattutto molto continuo. 20 i punti realizzati in tre set. Benissimo la ricezione, con Loreti che se la gioca da veterano, tanti applausi per i due centrali, Cargioli e Mati, e per due schiacciatori di equilibrio come Allik e Colli, pochi fronzoli e tantissima concretezza in ogni fondamentale e nei momenti giusti. Un successo meritato contro una buonissima squadra e su un campo da sempre ostico. I 6 punti in quattro giorni riaccendono un entusiasmo sopito, rendono estremamente interessante la partita in programma questa domenica, 17 dicembre, al Pala Parenti. A scendere in campo contro i Lupi sarà la Consoli Sferc Brescia, formazione di esperienza e qualità. Fischio d’inizio ore 18.00 e subito adrenalina a mille.

Tornando alla vittoria di Porto Viro, la quarta stagionale, conferma dei previsti “starting six” per entrambe le formazioni. Kemas Lamipel con Coscione e Lawrence sulla diagonale principale, Allik e Colli in banda, Cargioli e Mati centrali, Loreti libero. Delta Group con Garnica e Barotto in diagonale, Zamagni e Sperandio Centrali, Tiozzo e Sette in posto 4, Morgese libero.

Il match in pillole:

La partita inizia sotto i migliori auspici per la Kemas Lamipel, con un “monster block” di Pardo Mati. La Delta Group difende un break di vantaggio guadagnato con l’ace di Barotto, l’aggancio è opera di Allik, 7-7. Lo stesso schiacciatore estone trova un punto diretto dalla battuta, biancorossi avanti 8-9. Il controsorpasso locale porta la firma di Sette, che chiude uno scambio lunghissimo. Il 12-12 lo segna Lawrence tirando fortissimo la battuta spin e le due squadre proseguono in equilibrio, la gara è piacevole e combattuta. Grandissimo attacco di Lawrence che esalta una difesa a terra di Colli, 18-18. Lo stesso capitano dei Lupi ferma Barotto, poi ancora Lawrence da posto 2 e sul doppio vantaggio Kemas Lamipel, 18-20, coach Morato opta per il time-out. L’opposto di S. Croce è incontenibile e Coscione lo serve con regolarità. Lo “stop” di Cargioli su Zamagni, uno contro uno, porta al + 3 ospite e al secondo “tempo” di Morato. Dentro Brucini per Coscione ad alzare il muro ma a tirare giù la saracinesca è ancora un Cargioli imperioso. Set-point. L’errore di Sette al servizio chiude il parziale. 0-1.

Nel secondo set è subito vantaggio per la Kemas Lamipel, 2-5, con ace millimetrico di Coscione e una bomba di Lawrence che prende in testa Sperandio. La squadra di Bulleri gioca a pieno ritmo: Colli inventa un ace di gran classe, Barotto spara fuori e i Lupi mordono sul + 4, 7-11. Time-out per coach Morato, che pochi scambi dopo sostituisce Tiozzo con Pedro: il brasiliano si presenta subito con ricezione e attacco giù, 9-12. Lawrence è indemoniato e continua a martellare a tutto campo, 10-15. Altro cambio nella Delta Group: Barone per Sperandio. Porto Viro non riesce a trovare il ritmo giusto, soprattutto al servizio, dove fioccano gli errori. Prima Barotto, poi Sette, 14-18. La ricezione biancorossa, invece, è puntuale: Allik per Coscione che innesca Cargioli: 15-19. Pedro, però, ferma per la prima volta Lawrence e con i locali a -2 coach Bulleri chiama il primo time-out della gara. Al rientro lo stesso opposto prende l’ascensore e ottiene il side-out, ma un ace dello stesso Pedro tiene la squadra di casa lì, a un’incollatura. Sul 20-22 dentro Giannini per il servizio ma Barotto vanifica la mossa della panchina biancorossa. Lo stesso opposto di Porto Viro ottiene il pareggio, 22-22. L’arrivo è al fotofinish. Sette ottiene il 23-23 ma sbaglia il servizio, un errore sanguinoso perché sulla palla successiva Colli tira forte dai 9 metri, palla scontata in 4 e Coscione prende un muro punto che definire pesante è un eufemismo: 23-25, 0-2.

Terzo set. Delta Group illude i propri tifosi scattando dal via con un minimo vantaggio ma la Kemas Lamipel non si lascia sorprendere, recuperando e portandosi sul 3-6. Morato chiama immediatamente time-out ma l’inerzia del parziale è ancora biancorossa: ace di Coscione, Colli prende un gran muro sul 4-9, poi Porto Viro scivola nel nervosismo (palla contestata sul 4-10) e un cartellino giallo per Garnica segna la fine anticipata delle ostilità. I ragazzi di Bulleri giocano in scioltezza, i padroni di casa sbagliano tantissimo e allora Morato inizia una girandola di cambi nel tentativo di far ripartire l’entusiasmo. I Lupi, però, hanno la preda tra le fauci e non cedono un centimetro, murando a ripetizione. Mati mette le mani per il 9-18 e poi tira giù il side-out del 10-19. Lawrence chiude l’ennesimo attacco della sua incredibile serata e porta la Kemas Lamipel a quota 22. Loreti riceve l’ennesima “perfetta” e Coscione offre una chicca ad Allik: 14-23, poi subito match-point ospite per un errore diretto di Bellei. Un’invasione rimanda la festa, poi Sette tenta il tutto per tutto dai 9 metri. Guadagna un “ace” e un altro punto, poi spara fuori. La festa della squadra di Bulleri può avere inizio.

Delta Group Porto Viro - Kemas Lamipel Santa Croce 0-3

Parziali: 21-25, 23-25, 17-25

Delta Group Porto Viro: Zamagni 5, Zorzi, Tiozzo 5, Pedro Henrique 3, Sette 9, Lamprecht, Barone 2, Barotto 8, Garnica 1, Bellei 1, Charalampidis, Sperandio 2, Morgese (L), Eccher 2, Chiloiro. All. Morato

Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione 5, Allik 6, Mati 7, Lawrence 20, Colli 5, Cargioli 6, Gabbriellini (L), Parodi, Brucini, Giannini, Loreti (L), Matteini, Petratti, Gatto. All. Bulleri.

ARBITRI: Scotti, Marconi