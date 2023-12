Cane trova cadavere in spiaggia a Vecchiano, ignota identità e cause della morte

Ritrovato il cadavere di un uomo adulto nella spiaggia di Marina di Vecchiano attono alle 13 di ieri. Un cane di una signora in cammino sull'arenile ha segnalato la presenza di un arto umano. Dopo la chiamata al 112, le volanti e la polizia scientifica si sono recati sul posto. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, trascinato probabilmente dalle correnti. Non ha segni di violenza, ma si attendono gli accertamenti medico-legali. Il pm di turno ha disposto il trasporto della salma alla medicina legale di Cisanello a Pisa.