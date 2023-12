Cani e persone, "una relazione che cura": il progetto e gli eventi natalizi dell'associazione Amici degli Animali a 4 Zampe

Si è concluso il 6 dicembre 2023 il progetto "I CARE, mi prendo cura di te", realizzato dall'associazione Amici degli Animali a 4 Zampe odv presso la comunità terapeutica Il Doccio di Ghizzano. Un progetto, spiegano dall'associazione, realizzato grazie al finanziamento di Energie Sociali del Comune di Peccioli, Lajatico e Belvedere.

Nei mesi di ottobre e novembre si sono tenuti gli incontri settimanali, sia in struttura che al parco canile di Lajatico, per i ragazzi residenti. Pomeriggi tra curiosità, interesse, sensibilità e cura nei confronti degli animali, con un ruolo da protagonisti per Akela e Bruno, Labrador e Bovaro del Bernese dell'associazione, dalla quale affermano: "Riconoscersi nell'altro, lavorare in gruppo, sostenersi a vicenda, è stato il metodo di lavoro sul quale l'equipe multiprofessionale della comunità e dell'associazione si è confrontata".

Definita una virtuosa esperienza, il progetto è stato raccontato al teatro di Lajatico tra proiezione di foto e video, sulla relazione tra cane e persona, "relazione che cura, sostiene, rinforza, accoglie e consola. Crediamo che avvicinarsi alle fragilità sia davvero molto difficile, ma Akela e Bruno ci insegnano a non avere paura, tra una carezza e uno sguardo gentile" dicono ancora gli Amici degli Animali a 4 Zampe. "Abbiamo camminato insieme in questo primo tratto di strada, qualcuno è arrivato e qualcuno ha preso altre direzioni: siamo sicuri di aver lasciato a ciascuno un pezzettino di cuore e torniamo a casa più ricchi di prima. Chissà se avremo modo di percorrere un altro tratto ancora vicini, gli uni agli altri".

Ringraziamenti infine dall'associazione alle amministrazioni comunali, alla comunità Il Doccio e alla Cooperativa Il Cammino, "che rinnovano con noi ogni forma di collaborazione, grazie all'Associazione nella figura di Rossella Prosperi e alle ragazze del servizio civile, grazie ai nostri mitici quattro zampe". Per un progetto che si chiude, sono tante le iniziative che si aprono. Nel mese di dicembre, gli Amici degli Animali a 4 Zampe odv organizzano una serie di eventi di raccolta fondi per i progetti. Tra questi domenica 17 con la cena di Natale, per vigilia "Babbo Natale a casa tua" e la vendita dei calendari con le foto degli amici a quattro zampe. I dettagli si trovano nelle locandine di seguito.