Controlli nei boschi della provincia di Livorno, 3 cacciatori multati

Tre cacciatori multati nelle campagne della provincia di Livorno. Questo il bilancio degli ultimi controlli dei carabinieri del Nucleo Forestale di Venturina svolti nelle aree boschive di Suvereto e Campiglia Marittima. In particolare i militari hanno sanzionato due cacciatori di 65 e 71 anni, con 100 euro di multa, per la mancata annotazione sul tesserino regionale della giornata venatoria e un terzo cacciatore, 77enne per il mancato smantellamento dell'appostamento fisso entro 90 giorni previsti dalla cessazione dell'attività, con una sanzione di 160 euro. I controlli venatori proseguiranno su tutto il territorio provinciale.