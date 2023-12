Incidente a Stabbia, ferito un 34enne nella notte

Un incidente stradale ha riguardato un'auto lungo la via Francesca Nord sr436 a Stabbia, frazione di Cerreto Guidi. A rimanere ferito un 34enne. Il fatto è avvenuto poco dopo mezzanotte ed è stato necessario l'intervento della locale Pubblica assistenza per assistere il conducente che è stato poi portato in codice giallo al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli. I vigili del fuoco di Empoli hanno aiutato a estrarre il ferito dall'auto.

Altri due interventi simili nella notte sono avvenuti all'1.30 circa in via Sestese a Firenze e poi alle 6.30 di Barberino di Mugello nella galleria al km 266 dell'A1 in direzione Nord. In questo ultimo intervento sono rimaste coinvolte tre auto e un mezzo pesante.