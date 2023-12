Mostra personale di Costanza Danielli, il Comune di Signa ospita le opere

Sarà inaugurata oggi, sabato 9 dicembre 2023, la mostra personale delle opere di Costanza Danielli. L'esposizione, presso la sala dell'affresco del Comune di Signa, sarà visitabile fino a giovedì 21 dicembre 2023.

Presenti tele in acrilico astratte, che raffigurano barche a vela in maniera stilizzata e personale. "La barca a vela secondo la mia personale esperienza allena l’arte della pazienza, annulla il tempo, insegna che la rotta non è quasimai diritta" dice Danielli. "Tutto questo è tanto più vero quando intraprendiamo un viaggio in barca a vela dove ci confrontiamo anche con il vento. Vento e mare sono i nostri alleati".

Biografia. Costanza Danielli è un'artista astratta che ha preso spunto da artisti come Mark Rothko e S. Scully. Nasce come autodidatta, prosegue il suo percorso artistico con corsi di arte con maestri accademici. Quello che colpisce nelle opere dell'artista è l'uso del colore, che dinamico ed energico, è in grado di rendere viva ogni tela. Un colore che traduce le emozioni dell'artista, che riflette gli stati d'animo più reconditi trascinando anche lo spettatore in un turbinio di sensazioni. Un colore fatto di contrasti tonali ma anche di armonia ed equilibrio. Un colore steso sulla tela in modo graffiante ed energico leggiadro e gentile, come se l'artista danzasse sopra di essa e racchiudesse in ogni pennellata l'energia del gesto pittorico. L’artista crea un'arte astratta fatta di gesto e colore, dove dinamicità ed armonia si fondono cosi da creare tele capaci di scuotere l'anima dello spettatore. Nelle opere di Costanza Danielli è però possibile trovare anche temi che rimandano alla natura. Ed è così che una tela ha i colori energici del sole, la quiete azzurra del mare o il verde primordiale della terra e dell’acqua. Quella di Costanza Danielli è un'arte astratta in grado di tradurre il mondo con il solo uso del colore e capace di far riaffiorare emozioni e sensazioni spesso dimenticate. Nelle sue tele, c’è provocazione, sfida, gioia, armonia, luce, il vuoto, il pieno, un'idea. Il luogo è uno spunto, per collocare nello spazio quella determinata emozione ma non è fondamentale. La sua ricerca consiste nell’interpretare e trasportare sulla tela l’emozione o l’insieme delle emozioni che noi tutti siamo abituati a vivere e che molto spesso tentiamo di nascondere, soprattutto quelle negative, dando forma e colori. L’artista usa una profonda e continua ricerca nell’animo umano per cogliere le emozioni che lo attraversano, dandone forma senza tralasciare il piacere estetico.