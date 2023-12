Ottavia Viti a capo della segreteria dei Giovani Democratici dell'Empolese Valdelsa

Si è svolto giovedì 7 dicembre nella sede del Partito democratico Empolese Valdelsa il congresso di federazione dei Giovani Democratici.

All’ordine del giorno le candidature a segretaria di Ottavia Viti e a vice segretario di Gianmarco Geloso.

Jacopo Mazzantini, segretario della federazione Pd Empolese Valdelsa, nel suo saluto ha ringraziato il direttivo per il lavoro svolto in questi anni e ha espresso un sincero augurio alla nuova segreteria, viste le importanti sfide che si prospettano in questo mandato a partire dalle prossime elezioni amministrative.

L’assemblea ha visto poi gli interventi di Antonio Montesano e Raffaella Castaldo, rispettivamente segretario e presidente, che hanno ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte del direttivo confermando la loro piena fiducia alla nuova segreteria.

"Ringrazio tutta la comunità dei GD - ha dichiarato Montesano, segretario uscente - in particolare Gabriele Romei, Raffaella Castaldo e tutto il direttivo di Federazione. Grazie al loro impegno Ottavia e la nuova segreteria avranno una base solida sulla quale costruire il loro programma. Personalmente, termina un percorso ricco di esperienze e di incontri con persone fantastiche, che dedicano il loro tempo libero alla comunità. Porterò sempre nel cuore i GD e sarò sempre uno di loro".

Castaldo ha poi spiegato all’assemblea i passaggi, con incontri e consultazioni, che hanno portato all’individuazione della candidatura unitaria e condivisa di Viti come segretaria e Geloso come vicesegretario.

Ottavia Viti nel suo intervento ha ringraziato il segretario uscente e Gianmarco Geloso per la sua disponibilità ad affiancarla in questo percorso: "Credo davvero che i GD siano una risorsa inestimabile per questo partito, un luogo dove tanti giovani possono affacciarsi all’attivismo politico e assumersi le prime responsabilità, un luogo di lotte e di crescita. L’obiettivo primario del mio mandato sarà quello di creare una squadra affiatata e forte, recuperando e investendo sui territori dove i GD sono meno presenti, puntando a ricostruire una rete salda che per il covid si è un po’ allentata. Sarà fondamentale quindi lavorare sul rapporto con le scuole che sono presenti nella nostra unione comunale, con il duplice scopo di invitare nuovi ragazzi e ragazze all’interno del nostro gruppo e di ricordare l’importanza della militanza attiva, della partecipazione e, per tutti i diciottenni che per la prima volta saranno chiamati alle urne, l’importanza del voto. Sicuramente le elezioni amministrative del prossimo giugno saranno un momento cruciale per questo mandato e, per questo, fin da ora dobbiamo lavorare per far sì che le tematiche della giovanile siano tenute in considerazione nei programmi dei vari comuni. Dovremo poi essere un sostegno concreto per tutti i membri della nostra giovanile che decideranno di mettersi in gioco in prima persona".

Dopo Viti ha preso la parola Gianmarco Geloso: «Mettermi in gioco nei Gd è tappa importante del mio percorso formativo. Questa nuova avventura come vicesegretario non può che iniziare con un auspicio: quello di proseguire con la costruzione di un gruppo unito e collaborativo, che spenda le proprie energie per una lotta democratica su temi come l’istruzione, il lavoro, l’ambiente, la sanità fisica e psicologica, i diritti sociali e civili, l’uguaglianza di genere, la cultura e la memoria. Le sfide sono molte e complesse per questo siamo chiamati a rispondere con proposte concrete e costruttive; affinché la voce dei giovani degli 11 comuni sia ben rappresentata e ascoltata. Noi giovani non siamo da rilegare ad un futuro astratto, ma bensì ad un presente concreto e reale, per questo dobbiamo costruire insieme una lotta comune.

La serata si è conclusa con la votazione e l’approvazione all’unanimità di Ottavia Viti segreteria dei Giovani democratici di Federazione.

Nota biografica

Ottavia Viti, 22 anni, studentessa di lettere a Firenze, è membro della segreteria del Partito Democratico di Montespertoli e dell'Assemblea Regione del PD Toscana. In occasione dello scorso congresso del PD è stata coordinatrice a Montespertoli della mozione a sostegno di Schlein.

Gianmarco Geloso, 20 anni, studente di progettazione e gestione degli spazi verdi a Firenze. Anche lui fa parte della segreteria del Partito Democratico di Fucecchio e è componente dell’Assemblea Regionale.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa