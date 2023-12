Regalati 350 libri all'ospedale di Siena per i piccoli pazienti al pronto soccorso

Bellissima iniziativa della libreria “Giunti al Punto” di Sinalunga, che durante l’estate ha lanciato una raccolta di donazione di libri per bambini denominata “Aiutaci a crescere. Donaci un libro”. I libri raccolti, ben 349 volumi per un valore di oltre 3mila euro, sono stati donati all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, che ha deciso di destinarli ai piccoli pazienti che accedono al Pronto Soccorso. I libri sono stati consegnati all’URP e saranno distribuiti nei prossimi giorni a cura del Servizio Accoglienza collocato nel lotto DEA, piano -4, nella sala di attesa del Pronto Soccorso e del percorso PS pediatrico. «Un sincero ringraziamento a tutte le persone che, grazie alla sensibilità della libreria – commenta il direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta – hanno avuto un pensiero per i nostri bambini donando loro un libro e consentendo di offrire un servizio in più ai piccoli utenti del Pronto Soccorso. Promuovere la lettura e offrire un dono anche nei momenti di difficoltà e criticità, legati ad un problema di salute, soprattutto in emergenza, permette di migliorare l’umanizzazione e l’attenzione verso chi ha bisogno di cure».