Malore per un cacciatore, soccorsi nelle campagne di Pomarance

Soccorso per un cacciatore oggi nel territorio di Pomarance. Sul posto, nella frazione di Serrazzano, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pisa. Secondo quanto emerso l'uomo sarebbe stato colto da un malore durante la battuta di caccia. Data la zona impervia è intervenuto l'elisoccorso Pegaso.

La squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto il luogo in cui si trovava il cacciatore, collaborando con il personale medico di Pegaso, per il trasferimento dell'uomo fino all'elisoccorso. Successivamente è stata svolta assistenza antincendio durante le fasi del decollo, e l'uomo è stato condotto in pronto soccorso.