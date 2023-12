Vandalizzata la "Casa del Platano" di Gambassi: era stata inaugurata una settimana fa

Inaugurata appena una settimana fa e già vandalizzata. È la "Casa del Platano" di Gambassi Terme, la nuova struttura protagonista del taglio del nastro lo scorso 3 dicembre e che oggi, 10 dicembre, si è ritrovata sulla facciata rinnovata una scritta a vernice spray nera. "Una pessima giornata", scrive il sindaco Paolo Campinoti, che ha reso nota la vicenda tramite social pubblicando una fotografia dell'atto vandalico.

"Nella notte qualcuno ha deciso di deturpare l'edificio pubblico e quindi danneggiare un'opera di tutti" prosegue Campinoti. La Casa del Platano è un luogo dedicato ad ospitare manifestazioni invernali ed eventi dell'associazionismo.

"Non ci sono parole appropriate per esprimere lo sdegno e la rabbia verso questo gesto inqualificabile figlio anche di una comunicazione senza regole e a tratti offensiva e violenta messa in atto con continuità da parte di alcuni nel periodo di sostituzione del rudere pericolante che si affacciava sulla piazza" aggiunge ancora il sindaco di Gambassi. "Occorre impegnarsi affinché ognuno possa dare valore alle proprie idee con senso civico, nel rispetto di tutti e delle regole di vita di una comunità".