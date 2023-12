Abc cade in casa per mano di Quarrata: ancora gli stessi errori

La fotocopia del match di sette giorni fa contro Sestri inaugura il girone di ritorno dell’Abc Solettificio Manetti, che al PalaBetti cade 78-92 per mano del Dany Basket Quarrata. Nella gara che segna il ritorno in campo di capitan Belli dopo oltre un mese di stop causa infortunio, i gialloblu accusano la solidità degli ospiti che, dopo i primi cinque minuti di punto a punto, prendono il controllo della gara e di fatto amministrano fino al quarantesimo. Due i principali tasti dolenti per l’Abc di coach Angiolini: la difesa, che anche stavolta non è riuscita a limitare il generoso attacco biancoblu, come dimostrano i 92 punti subiti di cui 32 nel solo primo quarto, e i rimbalzi, con il conteggio finale che racconta un pesantissimo 20 a 42, a dimostrazione di quanto la fisicità degli ospiti nel pitturato abbia rappresentato una variabile decisiva. Una sconfitta pesante che arriva alla vigilia della trasferta in casa della capolista Basket Cecina, penultimo impegno di questo tortuoso 2023.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Corbinelli, Nepi, Pucci, Scali, Cantini

Quarrata: Molteni, Tiberti, Calugi, Regoli, Mustiatsa

Buona intensità in avvio di gara, con l’Abc che scappa sul 5-0 grazie alle penetrazioni di Corbinelli e Scali. L’accelerazione di Molteni vale il 5-4, mentre il secondo fallo personale di Corbinelli lascia spazio al rientro di capitan Belli, che saluta il PalaBetti con la tripla dell’8-4. La risposta di Quarrata arriva con il solito Molteni, che dall’arco impatta a quota 8 dopo quatto minuti di gioco, preludio al sorpasso che arriva poco dopo dalla lunetta: 14-16 al 6′. Un bel gioco a due tra Tiberti e Regoli spinge gli ospiti, ma Scali dall’arco ci mette una pezza e tiene incollati i gialloblu (16-18). Ciò che non va, però, è la transizione difensiva, che lascia spazio a Balducci per infilare il +7 dalla lunga distanza su cui coach Angiolini ferma il gioco (16-23). Mentre gli ospiti continuano a far male dall’arco, cinque punti di Malkic tengono aggrappata l’Abc, finchè il solito Molteni (13 punti nel solo primo quarto) chiude 22-32.

Mentre la difesa castellana non riesce a trovare il bandolo della matassa, Quarrata prova a scappare toccando il 26-41 al 13′. Intanto Corbinelli e Cantini sono costretti a lasciare il campo per il terzo fallo personale, mentre Belli da tre punti prova ad interrompere il break biancoblu. Due recuperi difensivi innescano altrettante buone giocate offensive concretizzate da Nepi (37-47), ma Quarrata resta in pieno controllo tanto con Regoli dalla lunetta scrive 39-56 al 18′. Negli ultimi due giri di lancette prima dell’intervallo, la reazione di orgoglio accende i gialloblu, che alzano l”intensità in difesa e piazzano un mini break di 6-0 che manda le squadre al riposo lungo sul 45-56.

Una bella azione di Nannipieri inaugura la ripresa, ma il problema principale per i gialloblu resta la difesa che non riesce ad arginare gli attacchi ospiti, così Quarrata tiene salda l’inerzia e allunga di nuovo sul 51-67. Quando gli ospiti rischiano di scappare definitivamente, sette punti consecutivi di Belli provano a tenere aperta la sfida (62-73), finchè Malkic su rimbalzo offensivo chiude 64-73.

Quarrata si affida a Molteni che tiene saldo il controllo, seguito dal 69-83 a firma Tiberti che costringe Scali al quinto fallo personale. Intanto l’inerzia non si sposta con l’Abc che, oltre alle difficoltà difensive, fatica a trovare il fondo della retina, permettendo così a Quarrata di gestire il vantaggio. La penetrazione in mezzo al traffico di Nepi e il contropiede di Pucci su recupero di Belli rappresentano di fatto gli ultimi sussulti gialloblu (76-86). Quando ormai si gioca soltanto per fissare il punteggio, gli uomini di Tonfoni fanno valere la propria fisicità a rimbalzo, facendo partire ben presto anche i titoli di coda.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – DANY BASKET QUARRATA 78-92

Abc Solettificio Manetti: Malkic 8 (4/4, 0/0), Lazzeri (0/0, 0/1), Corbinelli 6 (3/3, 0/3), Pucci 10 (3/10, 0/2), Viviani ne, Scali 9 (4/5, 0/0), Nepi 19 (7/13, 0/2), Cantini (0/1, 0/0), Nannipieri 6 (3/5, 0/0), Belli 20 (4(8, 3/10). All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Totali: 28/49 (57%) da due, 3/18 (17%) da tre, 13/16 (81%) ai liberi.

Dany Basket Quarrata: Marini (0/0, 0/0), Mustiatsa 7 (2/6, 1/3), Sevieri ne, Balducci 14 (2/2, 3/5), Molteni 24 (8/9, 1/2), Falaschi (0/0, 0/1), Calugi 2 (1/4, 0/2), Regoli 12 (4/7, 0/0), Nesti ne, Antonini 11 (2/2, 2/3), Agnoloni 2 (0/0, 0/0), Tiberti 20 (6/10, 1/4). All. Tonfoni. Ass. Valerio, Livi.

Totali: 25/40 (63%) da due, 8/20 (40%) da tre, 18/22 (82%) ai liberi.

Parziali: 22-32, 45-56 (23-24), 64-73 (19-17), 78-92 (14-19)

Arbitri: Zanzarella di Rapolano Terme, Posarelli di Grosseto.

Fonte: Abc Castelfiorentino