"Corsa di Babbo Natale", i risultati della gara podistica 2023 di Montecatini

Con la perfetta organizzazione della Montecatini Marathon e la regia di Antonietta Schettino e con una folta partecipazione si è disputata a Montecatini Terme (Pistoia) l’edizione 2023 della "Corsa di Babbo Natale" gara podistica competitiva di km 10 per i competitivi e km 5 per i camminatori.

Il primo posto assoluto se lo è aggiudicato il rappresentante dell’Atletica Vinci, Andrea Gesi che ha percorso la distanza in 33’25’’, distaccando di 15’’ il secondo arrivato, Massimo Mei (Atletica Castello Firenze) e di 1’04’’ Fabio Marinelli (Podistica Medicea Poggio a Caiano). Al quarto si classifica Giacomo Molinaro (Atletica Vinci) e al quinto Simone Orsucci (Virtus Atletica Lucca).

Nei veterani uomini il primo posto è per Giorgio Davini (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) che conclude la gara nel tempo di 36’53’’, secondo classificato il compagno di società Nicola Matteucci e terzo Simone Rondini (Valdelsa Runners). Giuliano Burchi (Podistica La Stanca Valenzatico) si aggiudica la categoria veterani argento uomiini correndo in 38’18’’ seguito in classifica da Nicola Matteucci (Grupppo Podistico Parco Alpi Apuane) e Renato Orsi (Atletica Amaranto Livorno).

Ennesimo successo nella categoria veterani oro uomini per Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) che finisce la propria fatica nel tempo di 42’47’’, secondo Moreno Aiello (A.s.d. Sempre di Corsa) e terzo Stefano Balestri (Atletica Vinci).

Vittoria per la montecatinese Cristina Mariani che però difende i colori della società pisana dell’Atletica Cascina e conclude la gara in 38’20’’, seguita a 1’45’’ da Claudia Astrella (Atletica Vinci) e 2’13’’ da Alice Parducci (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane). Il quarto posto se lo aggiudica Elisa Dami e il quinto Maruska Deiana, entrambe dell’Atletica Vinci. Damiana Lupi (Atletica Vinci) davanti a tutte nella categoria donne veterane con il tempo di 41’14’’, secondo posto per Gianfranca Secci e al terzo Roberta Pieroni, tutte e due appartenenti all’Orecchiella Garfagnana. Nelle donne veterane argento, il successo è andato a Eva Grunwald Toccafondi (Luivan Settignano Firenze) terminando la gara in 44’12’’, si classifica al secondo posto Silvia Giudice e al terzo gradino del podio sale Silvia Sicuranza, tutte e due dell’U.p. Isolotto Firenze.

Fonte: Ufficio stampa