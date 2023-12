Ha curato i grandi del ciclismo e del calcio: è scomparso il dottor Giovanni Falai

A novantatré Giovanni Falai ci ha lasciato. Medico, è stato uno dei numi tutelarsi del ciclismo, partendo da Merckx e arrivando fino a Moser. Originario di Granaiolo (Castelfiorentino), aveva lo studio a Fontanella ed era conosciutissimo anche a Empoli. Da lì sono passati i grandi dello sport, in special modo della bici.

Figura storica del calcio empolese - spesso in panchina con l'Empoli - e del ciclismo mondiale, Falai si era laureato a Siena, per poi specializzarsi in Medicina dello Sport, arrivando a collaborare con i grandi campioni del pedale con la nazionale azzurra di ciclismo.

“Perdiamo una persona dalle grandissime qualità umane – lo ricorda il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi -, un professionista apprezzato, dai modi sempre garbati e mai sopra le righe, che mi ha accompagnato nella mia esperienza e ha seguito per tanti anni l’Empoli. Nelle stagioni vissute insieme, calciatori, allenatori, staff e dirigenti hanno sempre mostrato grandissima stima nei suoi confronti e hanno beneficiato del suo lavoro. Empoli e l’Empoli perdono un’altra grandissima persona”.