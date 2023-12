Francesca Giannì lancia la campagna elettorale: a cena al circolo Puppino

In programma per martedì 19 dicembre 2023 il primo appuntamento per la campagna elettorale della Candidata Sindaca Francesca Giannì: la cena, aperta a tutti, si terrà al Circolo Puppino in Via Luigi Galvani 2, Castelfiorentino (FI) alle ore 20.00.

Conosciamo la Candidata: Francesca Giannì, classe 1993, diplomata al Liceo Scientifico Enriques di Castelfiorentino, una laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Siena e un master in Giurista dell’economia e manager pubblico presso l’Università di Pisa. Appassionata di diritto internazionale e amministrativo, nel 2015, a nemmeno 22 anni, viene scelta dal sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, per ricoprire il ruolo di Assessore alla scuola e politiche educative, politiche giovanili, trasporti e mobilità, partecipazione democratica e cooperazione internazionale. È stata ed è tutt'ora uno degli assessori alla scuola più giovani d'Italia. Nel 2019 si candida al Consiglio comunale di Castelfiorentino e dopo la riconferma come Assessore riceve ottimi risultati anche con la candidatura per il Consiglio Regionale Toscano con più di 5.000 preferenze. Dal 2021 ricopre la carica di segretaria del PD di Castelfiorentino e lavora al Comune di San Gimignano come funzionaria con incarico di “posizione elevata qualificazione” per le funzioni di segreteria affari generali, musei biblioteche archivi, attività culturali, servizi demografici e URP)

La cena: il primo evento della campagna elettorale è un momento conviviale in cui tutti i cittadini possano sedersi con calma e conoscere meglio la Candidata Sindaca Francesca Giannì: "Ho le idee chiare sul paese che vorrei: in questi anni di amministrazione Falorni abbiamo raccolto un paese che aveva bisogno di fiducia e abbiamo lavorato su grandi cantieri, infrastrutture, strade e opere pubbliche, realizzate perlopiù grazie alla capacità di intercettare finanziamenti e bandi extra rispetto al bilancio del Comune di Castelfiorentino – adesso c'è ancora da lavorare su temi come sicurezza, giustizia sociale e impresa, ma anche “cura del bello”, scuola e attenzione ai dettagli: Castelfiorentino si è riaffermata a livello locale in termini di posti di lavoro e vocazione turistica, adesso voglio una Città che possa essere a misura di persona, accogliente e attenta ai bisogni delle famiglie, dove è possibile coltivare il buon vivere e apprezzare le bellezze storiche e artistiche, dal capoluogo, alle frazioni, dai quartieri storici alle aree di nuova costruzione. Detto ciò, in questa fase, ho bisogno dell'aiuto di tutti: cittadini, imprenditori, professionisti... è una fase di raccolta di idee e costruzione per stabilire il programma elettorale partendo dal mio punto di vista ma coniugando le necessità di tutta Castelfiorentino. Ecco quindi che estendo il mio invito a chiunque abbia davvero a cuore le sorti del nostro paese. È un evento importante, corale, aperto e unico: ci tengo davvero ad avere una partecipazione variegata e critica, al di là delle appartenenze partitiche, per iniziare a tracciare, insieme, la Castelfiorentino che vogliamo".

Francesca Giannì è la candidata sindaca del Partito Democratico, non solo: l’idea è quella di creare una esperienza plurale di coalizione nella quale confluisca l’interesse di Castelfiorentino e della Comunità.

Info e prenotazioni: Fabio Tinti +39 3381824494 – Aperitivo e cena 22 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. La cena si terrà il 19 dicembre 2023 al Circolo Puppino in Via Luigi Galvani 2, Castelfiorentino (FI) alle ore 20.00