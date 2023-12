Intossicati dal monossido di carbonio, in tre a Careggi nella notte

Una famiglia di 3 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una casa di Ventena, frazione di Montevarchi. Il fatto è accaduto ieri sera alle 22. Si tratta di un uomo di 55 anni, una donna di 50 e un minore, probabilmente il figlio. Sul posto il 118 ha inviato ambulanze della Misericordia di Loro Ciuffenna e di Terranuova Bracciolini. I vigili del fuoco di Montevarchi si sono occupati delle verifiche per capire da dove sia avvenuta la fuoriuscita del pericoloso gas. I tre sono stati trasferiti in codice giallo alla camera iperbarica dell'ospedale di Careggi a Firenze.