Pallavolo I'Giglio vince contro Firenze Ovest, e ora raggiunta la capolista Empoli

La Cip-Ghizzani vince in trasferta contro Firenze Ovest e continua a scalare la classifica raggiungendo la capolista Empoli a pari punti.

Le biancorosse sono riuscite a mantenere basso l'entusiasmo delle giovanissime fiorentine, fattore fondamentale per portare a casa i tre punti. Squadre così giovani sono infatti sempre un'incognita, capaci di importanti recuperi come si è visto proprio nel primo set (5-15, 11-15). Lari e compagne sono state brave a non farsi prendere dalla frenesia ma hanno mantenuto una concentrazione costante, anche nei set successivi, facendo quanto preparato durante gli allenamenti. Puntuali ed efficaci anche gli ingressi, che hanno variato e dato valore al gioco.

Positive le parole del direttore sportivo Campitelli: "Buona partita. Certo fisicamente eravamo più pronti, ma abbiamo gestito bene il vantaggio e affrontato al meglio la partita. Adesso siamo secondi a pari punti e ci aspetta una delle partite più difficili da affrontare, quella contro Quarrata".

Quarrata al momento è terza in classifica e come la Cip-Ghizzani arriva da una scia positiva di vittorie. Sarà compito di Lari e compagne farsi trovare al meglio sabato, quando dovranno ospitarle alla Palestra Enriques. Ed è compito nostro invitare tutti i sostenitori delle nostre ragazze a tifare per loro per dare quella spinta in più che spesso fa la differenza.

Ricordiamo inoltre che dopo la partita si svolgerà la cena di Natale della Pallavolo I'Giglio, quest'anno promossa come iniziativa il cui ricavato andrà in parte alle zone colpite dall'alluvione dello scorso mese.

Firenze Ovest Pallavolo Asd - Cip-Ghizzani: 0 - 3 (21-25, 15-25, 15-25)

Firenze Ovest Pallavolo Asd: Baldinotti A., Baldinotti I. Balli, Cardenas, Ermini, Fodde, Galimberti (K), Guido, Morelli (L1), Pepi (L2), Porcello, Rogai, Tempestini; all. Beccani, II all. Rafanelli

Cip-Ghizzani: Aglietti (L2), Agnetta, Barnini, Del Carlo, Farieri, Lari (K), Malatesti, Picchianti (L1), Pratelli, Scardigli, Talluri, Tofanari, Zingoni; all. Buoncristiani, II all. Furiesi

Fonte: Pallavolo I'Giglio