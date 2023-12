Poteco, open day: corsi di formazione su conciario e moda

In programma oggi, lunedì 11 dicembre dalle 18.00, l’ open day POTECO (Polo Tecnologico Conciario), evento finalizzato a far conoscere a famiglie e studenti delle scuole medie l’offerta formativa degli Istituti superiori del territorio in ambito conciario e moda. L’iniziativa rientra nel calendario degli appuntamenti previsti da Tanning Orienteering, il progetto promosso da UNIC-Concerie Italiane per sensibilizzare sulle opportunità di studio e lavoro relative alla filiera-pelle. In occasione dell’ open day gli studenti delle scuole medie, che tra pochi mesi dovranno iscriversi alle scuole superiori, potranno visitare con le loro famiglie i diversi ambienti di studio e lavoro all’interno del POTECO, a partire da conceria e manovia sperimentali ai laboratori dedicati alle attività di ricerca. Tra le attività promosse dal POTECO, sono molte quelle di supporto agli istituti tecnici del territorio, con cui negli anni si è consolidata una importante collaborazione a supporto degli studenti, con la possibilità di svolgere diverse ore di studio, laboratorio e stage proprio all’interno del Polo Tecnologico Conciario. Una collaborazione, quella con il mondo della formazione, che nel corso dell’open day di oggi sarà sottolineata anche dalla presenza di docenti degli Istituti Cattaneo di San Miniato, e Checchi di Fucecchio, che illustreranno le diverse attività formative offerte nell’ambito della filiera pelle. Studenti e famiglie interessate a partecipare all’open day possono contattare il POTECO o partecipare all’evento, a partire dalle 18 presso la sede del Polo Tecnologico, in via San Tommaso, a Santa Croce sull’Arno.

Fonte: Ufficio Stampa