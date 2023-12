Tour de France, il Trofeo Grand Départ farà tappa a Dicomano

Prosegue il percorso del trofeo della Grande Boucle che, in vista della partenza della corsa che avverrà a Firenze il 29 giugno del 2024, fa tappa in alcuni dei Comuni che saranno attraversati dai ciclisti in gara per aggiudicarsi la maglia gialla.

Il 14 dicembre inaugurazione dell’esposizione del trofeo alle 18 presso il Museo Archeologico di Dicomano.

"Il passaggio del Tour de France sul nostro territorio è una straordinaria opportunità per tutta l’area – afferma il Sindaco di Dicomano Stefano Passiatore –, primo perché il Tour è seguito da oltre un miliardo di persone tra i 190 paesi in cui viene trasmesso, secondo perché per noi il ciclismo è sport storico da riscoprire e promuovere. Noi aspetteremo la tappa dando intanto l’opportunità a tutti di vedere da vicino il trofeo che il vincitore alzerà quest’anno a Nizza".

Il trofeo resterà esposto fino al 17 dicembre con orario:

venerdì 15/12 dalle 16.00 alle 18.00

sabato 16/12 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00

domenica 17/12 dalle 14.00 alle 19.00

Fonte: Comune di Dicomano