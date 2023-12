Droga in auto e a casa, 34enne ai domiciliari

I carabinieri di Rosignano Marittimo hanno arrestato un 34enne di origini tunisine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una pattuglia di servizio in strada ha notato un’auto con a bordo due uomini, uno dei quali conosciuto per essere pregiudicato e dedito all’assunzione di stupefacenti. Date le circostanze, i precedenti e l’atteggiamento degli occupanti del mezzo, i militari hanno proceduto inizialmente ad una perquisizione sommaria dell’auto rinvenendo, abilmente occultate all’interno dell’abitacolo (alcuni persino nel parasole) diverse banconote, per un totale di 450 euro.

Con l'aiuto dei colleghi di Rosignano Solvay, i militari hanno approfondito gli accertamenti rinvenendo, nascosto sotto la plastica che ricopriva ilfreno a mano, un tubetto contenente 13 dosi di eroina e 2 di cocaina per un peso complessivo di circa 20 grammi.

Le indagini estese al domicilio del 34enne a Castiglioncello hanno consentito di trovare un frammento di 3 grammi di hashish nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento analogo a quello utilizzato per le dosi rinvenute nell’auto.

I carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo e, al termine delle formalità di rito, lo hanno ristretto agli arresti domiciliari a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno di Livorno.