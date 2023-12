Formazione, 100 corsi professionali con i voucher a Cescot

La Regione Toscana apre le porte all'eccellenza professionale con l'iniziativa dei Voucher Formativi individuali, un'opportunità imperdibile per coloro che desiderano arricchire la propria preparazione senza alcun costo. Grazie al sostegno della Regione Toscana, i Voucher consentono l'accesso gratuito a corsi di formazione solo presso agenzie accreditate, un'occasione unica per ampliare le competenze senza oneri finanziari. I destinatari di questa iniziativa sono tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni e si trovino in situazioni di disoccupazione, inattività o inoccupazione, residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana.

“Un’ulteriore importante occasione di formazione gratuita e di alto livello per persone disoccupate, grazie alla possibilità di richiedere un finanziamento alla Regione Toscana – afferma Camilla Bonelli, direttrice di Cescot - per l’isola d’Elba abbiamo pensato a due corsi in grado di formare professionalità molto richieste in questo territorio. È necessario affrettarsi per inviare la richiesta entro la fine del mese di dicembre”.

Cescot Formazione S.r.l. si fa promotore di questa opportunità offrendo due corsi di spicco, in partenza il prossimo gennaio presso la sede di Portoferraio:

1. Guida Ambientale Escursionistica: Un percorso formativo altamente performante di 600 ore per formare guide ambientali capaci di accompagnare e illustrare paesaggi naturali, con focus su aspetti ecologici, storici e culturali. Requisito essenziale: diploma di scuola secondaria di II grado.

2. Corso di Barman: Una formazione di 220 ore, offrendo sia la teoria che stage in rinomate strutture del territorio. Un'opportunità unica per chi desidera intraprendere una carriera nel settore.

Per partecipare a questi percorsi, è necessario avviare la procedura attraverso il Centro per l'Impiego di riferimento o consultare il sito cescot-formazione.it.

In alternativa, è possibile contattare il numero 0565/918812 per avere tutte le informazioni e fissare un appuntamento con un operatore.

Date le limitate disponibilità, è consigliabile affrettarsi nell'adempimento delle procedure per assicurarsi un posto in questi corsi di eccellenza offerti da Cescot Formazione S.r.l.

Un'opportunità imperdibile per investire nel proprio futuro professionale.

Fonte: Ufficio Stampa