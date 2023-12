Incontro con Beppe Severgnini a Pontedera

L’appuntamento di Dicembre con gli Eco Incontri vedrà sul palco del Museo Piaggio Beppe Severgnini, uno dei giornalisti più autorevoli e seguiti sia in Italia che all’estero ed autore di molti libri divenuti bestseller internazionali.

Severgnini arriva a Pontedera dopo Gabriella Greison, Tiberio Timperi, Mario Tozzi, Roberto Saviano, Paolo Giordano, Filippo Solibello, Giovanni Storti e Stefano Mancuso, personaggi che hanno già partecipato agli Eco Incontri organizzati da Ecofor Service S.p.A., l'azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi che provengono dalla filiera industriale di tutta la Toscana (e non solo).

Beppe Severgnini, insieme al Capo Redattore RAI TGR Federico Monechi, parlerà delle sue esperienze professionali in giro per il mondo ed in particolare del cambiamento climatico e del rapporto delle popolazioni con l’ambiente che ha riscontrato nelle più grandi metropoli del nostro pianeta.

L’appuntamento è per Sabato 16 Dicembre alle ore 18:30 al Museo Piaggio di Pontedera. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.ecoincontri.it ma anche per questo Eco Incontro i posti sono andati esauriti in pochi giorni e pertanto è possibile registrarsi in lista di attesa.

Fonte: Ufficio Stampa