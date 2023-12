Logo e sito rinnovati per il MuDEV: 11 comuni spingono sulla promozione

La parola MuDEV raccolta in un unico logo, semplice e accessibile, riconoscibile a prima vista. Quest'oggi è stato presentato il logo del sistema museale di 21 musei degli 11 comuni dell'Empolese Valdelsa. Il logo è stato realizzato dall'agenzia di comunicazione Idem Adv di Siena, assieme al booklet promozionale bilingue, in italiano e inglese, e al sito internet che raccoglie in un unico luogo virtuale i 21 luoghi di cultura diffusi nel circondario.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO