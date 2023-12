Tirrenica, i lavori partiranno nel 2025. Coinvolto il tratto da Ansedonia a Grosseto

Nel 2025 i lavori della Tirrenica prenderanno il via. Il il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e l'AD di Anas Aldo Isi hanno discusso sugli interventi da compiere: in particolare è stata analizzata la prosecuzione a 4 corsie dei lotti 6B (Tarquinia-Pescia Romana) e 6A (Pescia Romana-Tarquinia), dell’adeguamento dei lotti 2 e 3 (Grosseto sud-San Pietro in Palazzi) e si è discusso delle soluzioni progettuali per il tratto centrale da Ansedonia a Grosseto.

“Grazie all’impegno del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini - ha dichiarato l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi - oggi abbiamo la certezza che i lavori per il potenziamento della Tirrenica potranno presto sbloccarsi. Un'ottima notizia per i cittadini e anche per le imprese, dato che lo sviluppo infrastrutturale del territorio porta con sé anche sviluppo economico. Finalmente, dopo tanti anni, abbiamo un programma e un cronoprogramma per un’opera fondamentale tanto per la Toscana quanto per il Lazio. E la Lega si conferma ancora una volta il partito del fare, del sì, il partito che mantiene gli impegni e che vuole modernizzare l’Italia, per portarla ai livelli dei Paesi europei più avanzati”.