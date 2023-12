Tolta la luminaria di Natale perché ricorda la Decima Mas

Greve speaks english, ma non per Natale. Ha causato bufera mediatica la scritta luminosa posta in piazza Terra Madre. Quattro lettere illuminate a significare la magia del Natale: XMAS. Peccato però che alcune persone ci abbiano visto però una connessione non con l'inglese ma con l'italiano, anzi con il latino.

La X^ Mas, decima Mas, corpo militare attivo negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, guidata da Junio Valerio Borghese che poi si macchierà anche del tentato golpe alla Repubblica Italiana. Insomma un riferimento alla Rsi e agli ultimi anni del fascismo prima della Liberazione.

In realtà la scritta Xmas in inglese è un'abbreviazione di Christmas, rappresentando Gesù con la X seguendo l'etimologia addirittura di origine greca.

Però le rimostranze hanno portato nei giorni scorsi alla rimozione dell'addobbo natalizio in strada, per rimpiazzarlo con uno accettabile universalmente.

Il consigliere di opposizione di Fratelli d'Italia ed ex candidato sindaco Claudio Gemelli ha commentato sul Gazzettino del Chianti: "La sinistra ossessionata vede fantasmi anche nelle scritte natalizie. Quanto ha speso il Comune per questa inutile rimozione oltre all'impegno altrettanto inutile dei propri dipendenti? Ne chiederemo conto in Consiglio comunale".