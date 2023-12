Fosso interrato otturato, strade inonandate in un comune del Pratese

Un fosso interrato ha straripato per le forti piogge giunte oggi a Chiusoli di Migliana, località nel comune montano di Vaiano (Prato). Un 'tappo' ha otturato il fosso in una proprietà privata, causando l'esondazione nelle strade della zona. La situazione è tornata alla normalità in poche ore per l'intervento di una ditta che stava facendo dei lavori di manutenzione in seguito a problemi risalenti all'alluvione del 2 novembre. In aiuto dei residenti erano presenti carabinieri, vigili del fuoco e il sindaco Guglielmo Bongiorno.