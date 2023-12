A Pietrasanta il PD vuole uno spazio intitolato Pertini, il Consiglio dice no: "Esiste già"

Sono state respinte a maggioranza dei presenti tre delle quattro mozioni discusse nel consiglio comunale di martedì sera, a Pietrasanta.

La prima, a firma del gruppo consiliare Insieme per Pietrasanta su “Adesione e promozione per l'istituzione di un osservatorio permanente sovracomunale riguardo alla sicurezza sul lavoro”, ha ricevuto 9 voti contrari, 4 favorevoli e 2 di astensione; la seconda, unica ad essere accolta con 10 voti a favore, 4 contrari e un astenuto, è stata quella presentata dal gruppo Lega per “Istituzione di un CPR in Toscana” che impegna il sindaco e l'assessore competente ad attivarsi presso la Regione affinché sia realizzato anche sul territorio toscano un centro di permanenza per i rimpatri. Una soluzione già in passato “condivisa – ha sottolineato il capogruppo, Antonio Tognini – dalla conferenza regionale per la sicurezza e sostenuta anche dal primo cittadino di Firenze, Dario Nardella”.

Bocciata con 11 voti contrari e 4 favorevoli, invece, la mozione del gruppo consiliare Pd sulla “Richiesta di intitolazione di strada/piazza/parco a Sandro Pertini”: “Credo che questo punto sia emblema della superficialità di chi fa opposizione oggi – ha sottolineato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – che non ha neppure dedicato un minuto a verificare che in città non fossero già presenti spazi dedicati al nostro amato presidente della Repubblica, Sandro Pertini”. Lo spazio in questione, infatti, esiste ed è la parte più bassa del parcheggio antistante lo “Stagi”: “Ma ancora più sconcertante – prosegue Giovannetti, che aggiunge di aver chiesto al gruppo Pd di ritirare la mozione, per evitare una discussione inutile – è che l'intitolazione risale al 2012, quando la città era guidata dalla stessa forza politica che oggi ha proposto la mozione. E' anche vero che, all'epoca, non fu dato seguito all'atto amministrativo: lo faremo noi, sanando l'ennesima incompiuta del centrosinistra a Pietrasanta. Gli uffici stanno preparando una targa in marmo e, quando sarà pronta, fisseremo la data per l'inaugurazione ufficiale. Spero che vorranno partecipare anche coloro che, aspirando al classico minuto di celebrità generato, da una mozione simile, a Lucca, alla fine hanno rimediato solo un'altra pessima figura davanti ai cittadini”.

Con 10 voti contrari, 4 favorevoli e un astenuto è stata, infine, respinta la mozione presentata congiuntamente da Pd e Insieme per Pietrasanta “Riconoscere e partecipare attivamente al contrasto al cambiamento climatico”.

Fonte: Comune di Pietrasanta