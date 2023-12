Regali ai bimbi di Campi Bisenzio con il ritorno della Compagnia di Babbo Natale

Duecento giochi per le scuole materne di Campi. A portarli i Babbi della Compagnia di Babbo Natale che stamani si sono ritrovati alla scuola del Sacro Cuore in via della Colonna per cominciare la distribuzione dei doni. Era presente, oltre il presidente della Compagnia di Babbo Natale Silvano Gori, anche la vicesindaca di Campi con delega all'Istruzione Federica Petti.

La Compagnia di Babbo Natale era già stata a Campi durante i giorni più bui dell'alluvione per dare una mano, oggi è tornata per portare allegria, sorrisi e doni. I Babbi si sono spostati nelle varie scuole materne di Campi Bisenzio fino alle 12 distribuendo regali in oltre 45 classi. "Natale è il periodo dove i sorrisi e le nostre barbe e pance finte, si mostrano di più soprattutto ai più piccoli, ma la Compagnia opera tutto l'anno vicino ai più fragili per sostenerli" - ha detto Silvano Gori.

"Ringrazio la compagnia di Babbo Natale per questo regalo - ha aggiunto la vicesindaca Petti-. I bambini e le bambine di Campi Bisenzio sono la nostra priorità, parte fondamentale della nostra città e ogni azione che possa farli sorridere è un dono per tutte e tutti noi."