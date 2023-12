Tommy Mazzanti si racconta a One More Time: dall'Antico Vinaio al successo globale

Un Tommy a tutto tondo quello che si è raccontato nel podcast One More Time: parliamo di Tommaso Mazzanti, ambasciatore nel mondo della schiacciata fiorentina con il suo marchio All'Antico Vinaio. Anche lui si è concesso a Luca Casadei, conduttore del podcast "che parla di rinascita, passando dal fallimento", raccontando in quasi due ore successi ed errori che l'hanno portato dal negozio dei genitori all'ombra degli Uffizi a essere uno dei brand più riconoscibili e di successo nel mondo del food italiano.

Nella lunga intervista Mazzanti ha affrontato il suo percorso di crescita partendo dalle vere basi: l'infanzia e l'adolescenza dietro al bancone in via dei Neri, l'affetto dei genitori nonostante il lavoro prendesse la maggior parte del tempo a disposizione per la famiglia, le prime stagioni al lavoro e le prime soddisfazioni professionali.

Mazzanti si è raccontato a cuore aperto, specificando sia il percorso di successo (l'intuizione di aver capito che Tripadvisor e Facebook potessero diventare il veicolo per un racconto genuino della sua vita in paninoteca) che gli errori (occupare molti fondi in via dei Neri piuttosto che delocalizzare nel primo periodo di successo). Oltre al rapporto con gli utenti. Dapprima amato come colui che ha riportato Firenze a essere una meta del cibo oltre che della cultura, per poi essere guardato di cattivo occhio con i primi negozi fuori dalla Toscana. Per non parlare degli haters che, nel caso del post sull'acquisto di una Lamborghini, si sono scatenati nella campagna d'odio.

Tra i prossimi aggiornamenti, All'Antico Vinaio sta per approdare negli Emirati Arabi con una formula molto particolare che prevederà schiacciate con carne halal per rispetto verso la religione.

L'intervista si può rivedere qui