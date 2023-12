Abc Castelfiorentino: l'Under 17 Eccellenza espugna Cecina, l'Under 19 Gold cade a San Giovanni

Prova di autorità per l’Under 17 Eccellenza che si impone 79-89 a Cecina. Scivolone per l’Under 19 Gold che si arrende 91-83 sul parquet del Galli.

Under 17 Eccellenza

Sul campo della seconda della classe arriva il secondo successo consecutivo per i ragazzi di Alessandro Gemmi, a due giorni di distanza dall’acuto casalingo ai danni di Pontedera. Stavolta il copione si inverte rispetto al match di andata e il Basket Cecina è costretto ad arrendersi sul 79-89. Nonostante le pesanti assenze, i gialloblu danno vita ad una grande prova di orgoglio e carattere, spinti da quattro uomini in doppia cifra a guidare l’attacco castellano (Borghesi, Ticciati, Agbegninou e Carzoli). L’avvio, in realtà, è ben lontano dai migliori: Cecina approccia con autorità facendo leva sulle larghe maglie difensive gialloblu che permettono ai locali di mettere a segno 27 punti nel solo primo quarto, chiudendo la frazione sul 27-16. Nel secondo parziale l’inerzia non si sposta, con Cecina in controllo fino al riposo lungo: 46-36 al 20′. Al rientro dagli spogliatoi, però, inizia un’altra partita. L’Abc alza l’intensità in difesa e ricuce con pazienza, impattando a quota 59 alla terza sirena e riaprendo completamente i giochi. Nell’ultima frazione l’orgoglio gialloblu emerge di prepotenza, con l’attacco castellano capace di mettere a segno ben 30 punti e volare verso una importantissima vittoria.

Sabato alle 18.30 in casa del Cus Firenze penultima giornata della prima fase, che terminerà mercoledì 20 dicembre alle 17.30 al PalaBetti contro la Laurenziana.

BASKET CECINA – ABC CASTELFIORENTINO 79-89

Tabellino: Ticciati 24, Baldi, Carzoli 10, Ciulli, Iacopini, Bufalini 5, Niccolini, Agbegninou 18, Leti 1, Vallerani, Filomeno 5, Borghesi 26. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 27-16, 19-20, 13-23, 20-30

Under 19 Gold

Prosegue la striscia negativa dei ragazzi di Alessandro Gemmi che nello scontro diretto sul parquet del Galli Basket cadono per 91-83. Come testimonia il punteggio finale, la gara è segnata dalle disattenzioni difensive, con ben 91 punti subiti che lasciano poco margine ad eventuali possibilità di vittoria. La gara si mantiene comunque in equilibrio fino al 30′, per poi lasciare spazio al break decisivo dei padroni di casa nella frazione finale. Dopo il botta e risposta nel primo quarto (17-13 al 10′), a partire dalla seconda frazione gli attacchi si ergono a protagonisti da entrambe le parti, con i locali che vanno all’intervallo su un possesso di vantaggio (39-37). Al rientro si procede ancora punto a punto: i gialloblu restano a contatto fino ad impattare a quota 64 alla terza sirena. Ed è qui che la squadra di casa gira la sfida, prendendo in mano l’inerzia nella quarta frazione e allungando definitivamente in volata. Un pensiero particolare ad Andrea Marchetti, costretto a fermarsi per infortunio, al quale facciamo il più grande in bocca al lupo di una pronta guarigione, aspettando di rivederlo in campo quanto prima.

Prossimo impegno, ultimo del 2023, lunedì 18 dicembre alle 19 al PalaBetti contro il Jokers Basket.

GALLI BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 91-83

Tabellino: Lilli 7, Rosi 28, Damiani 14, Merlini 4, Bartolini 9, Fabrizzi 8, Calvisi 4, Viviani 9, Pucci, Marchetti, Vefa, Bernardoni. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 17-13, 22-24, 25-27, 27-19