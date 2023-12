Acqua rossa nel fosso Cateratto di Stagno, intervento urgente per l'anomala colorazione

Il Comune di Collesalvetti informa la cittadinanza di un intervento immediato avviato a seguito della rilevazione di una colorazione rossastra anomala nel fosso Cateratto.

Il sopralluogo per accertare le cause è stato condotto dall'Ufficio Ambiente in stretta collaborazione con il Comandante della Polizia Municipale. Tale situazione ha suscitato immediata preoccupazione e ha richiesto un intervento rapido.

Sul luogo dell'evento, è intervenuto anche il personale di ARPAT, che ha prontamente iniziato le operazioni di campionamento dell'acqua, sia a monte che a valle del punto in cui è stata osservata la colorazione anomala. Queste azioni sono fondamentali per determinare l'entità e la natura dell'anomalia e per implementare le misure adeguate per contenerla. È importante evidenziare che il materiale rilevato non presenta caratteristiche di galleggiamento, escludendo così l'impiego di barriere galleggianti utilizzate normalmente per contenere inquinamenti da sostanze oleose.

Il Sindaco ha tempestivamente informato le autorità competenti, inclusi l'Ufficio Regionale del Genio Civile, il Demanio in qualità di proprietario del corso d'acqua, e il Consorzio di Bonifica CB4, riguardo all'incidente e alle misure già adottate.

La collaborazione attiva tra il Comune e tutte le entità coinvolte è volta a garantire una gestione efficace e tempestiva della situazione.

Il Comune di Collesalvetti si impegna a fornire aggiornamenti continui sulla situazione e sulle eventuali ulteriori azioni intraprese.

Fonte: Comune di Collesalvetti - Ufficio stampa