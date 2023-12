Ambulanti in camper con gli attrezzi da scasso, denunciati a Cecina

Venditori ambulanti ma con tutto l'occorrente per scassinare auto all'interno del camper in cui giravano. Una coppia dell'Est Europa, lui 22enne e lei 24enne, è stata denunciata dai carabinieri di Bibbona e Cecina per ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli. Durante il controllo del camper parcheggiato a Cecina, lui aveva a disposizione un piede di porco, un martello per infrangere vetri, un arnese in ferro adattato per aprire gli sportelli delle auto e un gira tubi in ferro, mentre lei aveva una scatola con lo scontrino di un cellulare acquistato con una carta di credito risultata rubata da un'auto in sosta il 15 ottobre scorso. I due pregiudicati sono stati di nuovo denunciati in stato di libertà.