Morto il 'coltivatore benemerito' Antonio Moreno Giorgi

Coldiretti Pistoia annuncia il decesso di Antonio Moreno Giorgi, 76 anni, allevatore e storico socio dell’associazione. Il presidente Fabrizio Tesi, il direttore Francesco Ciarrocchi, il consiglio direttivo e tutti i dipendenti di Coldiretti Pistoia esprimono la vicinanza alla moglie, Paola, ai figli Valentino e Paolo (vicepresidente di Coldiretti Pistoia) e a tutta la famiglia di Antonio Moreno.

Antonio Moreno Giorgi fu insignito del titolo di Coltivatore Benemerito 2021 di Coldiretti, per il ruolo che lui e la sua famiglia hanno rappresentato per decenni per l’agricoltura in Valdinievole e in tutta la provincia ed in Toscana. Antonio Moreno fu tra i primi ad allevare bovini limousine in zona tra i comuni di Monsummano Terme e Pieve a Nievole. Antonio Moreno ha continuato fino agli ultimi giorni ad affiancare i figli Valentino e Paolo nella gestione de ‘Le Corti’, l’azienda di famiglia, un allevamento di bovini da carne, altamente meccanizzato e a basso impatto ambientale, grazie a tecniche di allevamento nel pieno rispetto del benessere animale.

“È venuto a mancare un grande uomo della Coldiretti –dichiara Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia-, Coldiretti e famiglia Giorgi in Valdinievole sono sinonimi. Lo ringraziamo per l’opera svolta in azienda e per l’agricoltura tutta, e per aver saputo assicurare un solido ricambio generazionale all’azienda”.