Incidente in A1, auto schiacciata contro il tir: interviene Pegaso

Incidente tra mezzo pesante e auto lungo l'autostrada A1, nella carreggiata Nord al km 412, dopo l'uscita Chiusi-Chianciano. Due le persone estratte dall'abitacolo dell'auto dai vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano nel tardo pomeriggio di oggi. Il 118 ha inviato i sanitari via terra e l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento tempestivo in pronto soccorso. Sono state chiuse al traffico le due corsie momentaneamente in ambo i sensi di marcia. Si sono formati alcuni km di coda durante queste operazioni.