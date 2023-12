La Saltavanti-Empoli esulta: Sofia Tonelli è Campionessa Italiana Senior1 del Campionato Gold

Sabato 2 dicembre rimarrà una data da ricordare per la società Saltavanti-Empoli. È stato il giorno in cui la sua ginnasta Sofia Tonelli è diventata, a Cuneo, Campionessa Italiana Senior1 del Campionato Gold della Federazione Ginnastica d’Italia.

Da inizio estate 2022 Tonelli, alla giovane età di 15 anni, su invito del Direttore Tecnico Nazionale Enrico Casella, si è trasferita a Brescia per allenarsi nell’Accademia Internazionale di Ginnastica, condividendo gli attrezzi con le sue eroine della Nazionale Italiana, le cosiddette “Fate”.

Un’opportunità, ovviamente la migliore in Italia, concretizzatasi grazie alla caparbietà, la fiducia e la competenza della sua istruttrice di sempre, Silvia Ulivieri, che non ha mai perso la convinzione e la fiducia nelle potenzialità della sua allieva, accompagnandola tuttora, seppure con una nuova modalità.

La straordinaria vittoria arriva dopo un periodo fatto di speranze e delusioni. Superate lunghe e noiose problematiche fisiche, in aprile ha partecipato come individualista all’incontro internazionale di Jesolo, con un’ottima prestazione, e poi militato come prestito per l’Artistica81 di Trieste nel Campionato di Serie A1. In previsione degli imminenti Campionati del Mondo di Anversa dello scorso ottobre, con varie ginnaste della Nazionale in ripresa da infortuni, Tonelli finalmente in forma ottimale, si è vista indicare come prima riserva della squadra in partenza per il Belgio. Ma pochi giorni dopo, un arrivo a gamba tesa dalla nuova uscita alle parallele, mette tutto in gioco: al Campionato Italiano Assoluto di Padova dell’8 settembre, gara-prova per il più importante appuntamento mondiale (qualificante per le Olimpiadi di Parigi’24), Sofia riesce con dolore e coraggio a portare a termine una gara sui 4 attrezzi, ma con una pericolosa caduta all’ultima diagonale del corpo libero, non riuscendo a piazzarsi nelle posizioni più alte della classifica.

L’appuntamento di Cuneo era anche quello col riscatto, al quale Tonelli si è fatta trovare pronta. Un bellissimo salto al volteggio che le vale il punteggio più alto della competizione, fa capire che è in gara; una bella parallela, purtroppo con caduta all’uscita, lascia un po’ di amaro in bocca; una trave sporcata solo da qualche sbilanciamento, le vale di nuovo il punteggio più alto; prima del corpo libero si intuisce che l’impresa è assolutamente a portata di mano e, con un’acrobatica straordinaria e qualche imprecisione nelle piroette, con oltre un punto di vantaggio sulla seconda ginnasta, Sofia Tonelli è medaglia d’oro nell’all-around.

Immediatamente dopo questa categoria, era presente per Saltavanti-Empoli anche la ginnasta Giulia Benassai, in gara nelle Junior2. Medaglia d’argento nel Campionato Regionale, nel Ripescaggio Nazionale era riuscita a qualificarsi nelle specialità di trave e corpo libero. In quest’ultimo, a Cuneo, dopo una bellissima prestazione, commette purtroppo una caduta nell’ultima diagonale. A trave invece non fallisce e si piazza all’ottavo posto (ultimo disponibile) per la finale del giorno seguente, dove si migliora conquistando un egregio quinto posto nazionale!

Quindi nella giornata di domenica 3, pure Sofia Tonelli, conquistate tutte le finali per attrezzo ma stanca per la gara del concorso generale, appende comunque al collo altre 4 medaglie: argento a volteggio e trave, bronzo a parallele e corpo libero.

Assente invece per alcune problematiche fisiche per fortuna passeggere, la Campionessa Regionale Junior1 Lucia Riola, che con grande rammarico ha dovuto rinunciare a questa tanto meritata finale nazionale.