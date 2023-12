Empoli sei la mia città: Alessio Mantellassi chiama le frazioni a raccolta

Si è fatto accompagnare da gente comune per raccontare 'una storia empolese', come ha impostato la sua campagna elettorale. Alessio Mantellassi, classe 1995, è il candidato del Pd per succedere a Brenda Barnini come sindaco di Empoli e ieri, nella sua Ponte a Elsa, alla Casa del Popolo, ha lanciato i punti cardine per immaginare Empoli.

L'unico politico che ha parlato all'evento (in video) è Iacopo Melio, consigliere regionale e fondatore della onlus Vorreiprendere il treno. A seguire Daniele Sesoldi, capitano storico Use basket, Rossella Dei, insegnante, Gabriele Mascalchi, studente e volontario, Enrico Roccato, Reso Empoli (video) e Francesca Martini, presidente sezioni soci Coop Empoli. E poi ancora altri interventi video su temi specifici: Martina Biondi, sulla sicurezza, Gianna Francioni sull’importanza della cultura, Rossano Ramazzotti sulle criticità delle frazioni e Giada Benedetti sull’ambiente.

Michele Staino con le sue vignette istantanee ha contribuito a rendere vivace il clima della serata, che ha avuto il suo momento clou con l’intervento del candidato sindaco.

"Da tempo parlano di me tutti gli altri partiti. Questo è quello che noi non faremo, parlare degli altri", commenta sull'onda degli applausi.

"I prossimi saranno gli anni delle frazioni", ha annunciato dal palco, con giunte dedicate, rendiconto puntuale e un assessore alle frazioni. L'attenzione sarà rivolta anche alla manutenzione e alla cura del verde pubblico. A supporto di questo arriverà una campagna d'ascolto che si rivolgerà principalmente alle frazioni, da Cortenuova a est fino a Ponte a Elsa a ovest, arrivando fino a Casenuove a sud.

Un'altra proposta molto impattante è stata quella di liberare il centro al traffico, con piste ciclabili che possano sostituire l'uso dell'auto da Pozzale, Fontanella e Villanuova fino al centro.

Tornando invece nella città, il quartiere di Santa Maria avrà un parco urbano di 35mila mq per ampliare il verde pubblico e creare un secondo polmone verde, a fianco del Parco di Serravalle.

Sul tema della cultura Mantellassi ha ribadito che il teatro Il Ferruccio sarà prioritario, e che il suo percorso non verrà arrestato dal Comune, ma casomai lo stop potrebbe essere voluto con lo stop dei fondi Pnrr dal governo.

E ancora: Palazzo Ghibellino un palazzo dedicato all’arte e alla cultura, partendo dalle associazioni già presenti.

Non poteva mancare il tema sicurezza, sentito in zona stazione. Il progetto di Mantellassi coinvolge ancora la partecipazione e la cittadinanza "con attività che rappresentino anche presidi", ma ovviamente potenziando anche la presenza delle forze dell’ordine sul nostro territorio.

Come già affermato, sul tema del lavoro e dello sviluppo "dire no alle infrastrutture non significa essere ambientalisti", senza consumo di suolo "inutile". Un esempio è la strada da Carraia a Ponzano, cioè la prosecuzione della circonvallazione Aldo Moro, già nei piani dell'amministrazione Barnini senza essere rientrata tra le possibilità realizzabili entro fine mandato.