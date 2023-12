Nuovi percorsi abilitanti all’insegnamento, le proposte dell’Università di Firenze

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 79/2022, l’Università di Firenze sta organizzando percorsi abilitanti all'insegnamento relativi a 14 classi di concorso, che hanno ricevuto una valutazione iniziale positiva dal Ministero e sono in attesa delle ultime approvazioni ministeriali.

I percorsi abilitanti permetteranno di conseguire 60 crediti formativi universitari (CFU) oppure 36 o 30 CFU, a seconda delle tipologie dei futuri docenti. Ai corsi possono iscriversi sia i laureati magistrali sia gli iscritti ai corsi di laurea magistrale.

Per orientare gli studenti e i laureati magistrali (biennali o a ciclo unico) sui nuovi percorsi abilitanti l’Ateneo ha organizzato un incontro mercoledì 20 dicembre in Aula Magna (piazza San Marco, 4 – ore 16) che sarà fruibile anche in videostreaming su www.unifi.it/webtv

I bandi saranno pubblicati sul sito dell’Ateneo alla pagina www.unifi.it/PF60 dove già sono disponibili le informazioni di dettaglio.