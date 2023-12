Regalo sospeso, si rinnova l'iniziativa per famiglie in difficoltà a San Casciano

Un Natale solidale, un Natale diverso, anche per chi le possibilità economiche per acquistare o fare un regalo non ce le ha. Dopo il successo delle scorse edizioni torna a San Casciano in Val di Pesa l'iniziativa che vuole dare una mano e regalare un sorriso alle bambine e ai bambini e alle famiglie che attraversano un momento di difficoltà. È l’iniziativa del “Dono sospeso”, ispirata alla tradizione partenopea del caffè sospeso, suggerito dal cuore per coloro che vivono in condizioni di disagio.

“L'obiettivo è quello di esprimere vicinanza ai cittadini, anziani, persone sole e famiglie in difficoltà, che in questo momento attraversano una fase difficile e non hanno le risorse per celebrare il Natale - dichiara il sindaco Roberto Ciappi - ancora una volta grazie alla rete di collaborazione tra l’amministrazione comunale, le associazioni di volontariato e il supporto prezioso delle attività economiche e commerciali possiamo strappare un sorriso a chi ha più bisogno”. I doni sospesi potranno essere acquistati e lasciati a disposizione delle famiglie bisognose nei bar e nei negozi di San Casciano e delle frazioni.

Gli acquisti possono essere effettuati fino al 21 dicembre e lasciati all'interno delle attività commerciali che poi un gruppo di giovani volontari ritirerà e distribuirà alle famiglie individuate dai servizi sociali del Comune. Non si possono donare prodotti freschi, alcolici, tabacchi e giochi d’azzardo. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune di San Casciano in Val di Pesa, i volontari della Festa del Volontariato Sancascianese, il Centro d’ascolto parrocchiale Caritas, la Misericordia di Mercatale e il centro socio-culturale di Cerbaia. Ad avere un ruolo centrale nella realizzazione di questo progetto sono il Centro Commerciale Naturale “La dolce gita” di San Casciano e le attività commerciali ed economiche delle frazioni. Fondamentale anche il supporto della Pro Loco di San Casciano in Val di Pesa. “Un ringraziamento alle attività economiche e a tutti i volontari e le volontarie che hanno aderito al progetto – conclude il sindaco – rivolgo un invito alla comunità affinché acquisti un piccolo dono da lasciare in sospeso per le persone fragili”.

All’iniziativa hanno aderito i seguenti negozi: I 4 Pasticci, Alimentari Mari Corrado, Alimentari Serena, Antica Dolce Forneria, Arricciaspiccia, Bar I’Moro, Becucci e Corneli, Blu Bar, Cantinetta del Nonno, Claudia (Mercatale) Daniela Bandinelli Merceria, Dress In, Elettrodomestici – Audio e Video, Etico, Farmacia Marzucco, Farmacia Spedaletto, Forno Macucci, Gelateria i Pini, Gianna Bianchi, Hair Chic, I Fruttolani, I Parrucchieri, I Sogni del Chianti, In Punta d’Ago, Interno 2, La Bottega dei Sapori, La Nuova Bomboniera, La Sosta del Trecca, Latteria Marranci, Laura Abbigliamento, Lava Più Mercatale, Le Aggiustine, Le Follie, Libreria Anacleto, Libreria Carlo Lotti, Macelleria Agresti, Macelleria Pecci, Macelleria Secci, Macelleria Tozzetti, Marco Abbigliamento, Nuovo Corso, Ortofrutta di Gherardelli Ivano, Ottica Malò di S. Bonini e E. Ferrara Parrucchiere Moreno, Pasticceria Pimpina, Petit Carrè, Pizzeria Sottocasa, Primigi, Studio L fotografia, Super Young e il Bruco, Tabaccheria Cenni Mauro, Tabaccheria di Francesca Zecchi, Tabaccheria e Cartoleria Burgassi Mario, United Colors of Benetton.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino