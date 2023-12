"Salute e territorio", la tavola rotonda della Cgil a Fucecchio

"Salute e territorio. Al centro le persone". Questo l'incontro organizzato da Cgil, Spi Cgil Firenze e Fucecchio e Fp Cgil Firenze per lunedì 18 dicembre, alle ore 16 presso la Fondazione I Care di Fucecchio. L'appuntamento affronterà il tema della sanità nell'Empolese Valdelsa, e ha lo scopo di "definire modelli di sanità territoriali più efficaci" spiegano dalla Cgil di Empoli. Tutti i dettagli e gli ospiti alla tavola rotonda sono in locandina.

"La funzione dell'ospedale di Fucecchio, la necessità del rafforzamento di cure intermedie, la Casa di Comunità come punto unico d'accesso per i servizi di cure primarie e la presa in carico socio assistenziale delle persone rappresentano per la Cgil l'irrinunciabile priorità per un sistema di welfare - spiegano dal sindacato - che cambia e che deve modellarsi in base ai bisogni delle persone e dei cambiamenti demografici".