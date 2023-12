Una partenza oltre le aspettative per l'Atletica UISP

La stagione dell’Atletica Leggera Uisp Empoli Valdelsa è da poco iniziata con il Criterium rivolto a bambine e bambini. Il prossimo sabato 16 dicembre si terrà la terza prova dell’edizione invernale campestre. Ma il programma, con le manifestazioni e le iniziative organizzate in collaborazione con le società sportive affiliate, è più ricco che mai. Sono tantissimi, infatti, gli eventi già pianificati questa stagione per gli amanti dell’atletica di tutte le età. Si conferma, dunque, il fermento in un’area nel quale il comitato Uisp di zona ha voluto investire, ricreando un settore territoriale strutturato.

«Si tratta di un settore in crescita - spiega il responsabile del settore Atletica Leggera Uisp, Gabriele Scali - che da quest’anno si avvarrà anche di una nuova figura: Roberto Michelucci, che è già entrato a far parte del team a supporto di Emanuela Marconcini. Il principale frutto di questa nuova struttura è proprio il Criterium rivolto ai più piccoli, che è arrivato alla sua seconda edizione e che sta assistendo anche quest’anno ad un altissimo numero di partecipanti».

Il Criterium, organizzato in collaborazione con il comitato Uisp Zona del Cuoio e con le società sportive I’Giglio, La Rocca, Atletica Fucecchio e Montesport, è suddiviso in due parti. Una invernale con le tre gare di corsa campestre di Castelfiorentino, San Miniato e Fucecchio (il 16 dicembre prossimo) e la premiazione in programma il 13 gennaio prossimo a Empoli. Una primaverile con le gare di biathlon (corsa e salto/lancio a seconda dell’età). Queste ultime si terranno il 24 aprile a Castelfiorentino e l’11 maggio a Montespertoli, con la contestuale premiazione.

«Abbiamo scommesso sul nuovo settore di attività Atletica - afferma Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - perché volevamo ampliare i settori in cui organizzare attività sportiva. Già lo scorso anno abbiamo avuto grande partecipazione e anche questo anno sono iniziate molto bene. Questo calendario di attività va oltre le gare per i più piccoli, molte delle società sportive affiliate con Uisp organizzano eventi, e penso sia una occasione per tutto il territorio farle conoscere e contribuire a renderle più partecipate, oltre ad offrire supporto amministrativo».

Come accennato, infatti, il calendario dell’atletica - e della podistica in particolare - sul territorio è molto ricco, grazie all’impegno e al lavoro delle società sportive presenti. Il 17 dicembre prossimo l’Atletica Capraia e Limite organizza il “9° Trofeo Capraia e Limite - Memoria G.Cerone”. L’Atletica Vinci, invece, sarà protagonista della “Maratonina" il 4 febbraio 2024. Nella prima parte di marzo si terrà la “Mezza Maratona di Empoli”, organizzata da TriEvolution. Il 2 giugno toccherà alla “3° Run 10k Empolese” della Podistica Empolese. Il 12 giugno la Polisportiva I’Giglio organizza la “Staffetta Urban Running 15° Trofeo Giracastello” a Castelfiorentino. Mentre a fine

giugno si terrà la “StraMontelupo”, creata da Montelupo Runners. Ma il programma potrebbe vedere anche nuove date.

«La nostra è una realtà piccola - spiega Roberto Michelucci, Podistica Empolese - ma riusciamo a contare su un centinaio di iscritti. Dopo il Covid le difficoltà per le società sono cresciute molto, ma continua ad alimentarci una grande passione. Anche quest’anno il nostro evento di punta è la 10 chilometri del 2 giugno: speriamo di confermare la partecipazione dello scorso anno, che fu straordinaria. Tra gli invitati avremo anche “I Maratonabili”, gruppo di podisti che si occupano di corsa rivolta a persone con disabilità».

«Siamo impegnati tutto l’anno con i nostri atleti nelle gare che si disputano a livello locale e nazionale - afferma Massimo Sorri, Atletica Vinci - riuscendo anche a centrare degli ottimi risultati, tra vittorie e piazzamenti. Inoltre anche quest’anno organizzeremo, in collaborazione con Uisp, la Maratonina il prossimo 4 febbraio. Mentre a giugno si terrà un’altra corsa non competitiva nel territorio di Vinci».

«Il ruolo delle società sportive è sempre più complesso - dichiara Tiziano Marzotti, Polisportiva I’ Giglio - specie dal punto di vista amministrativo e burocratico. Tuttavia, noi andiamo avanti con l’obiettivo di far crescere i ragazzi e le ragazze facendoli divertire e senza agonismo sfrenato. Siamo contenti quando arrivano le vittorie, e questa stagione abbiamo due finalisti nazionali e un atleta tra i primi sette in Italia. Ma l’aggregazione e la socialità sono al primo posto. Anche quest’anno siamo impegnati nel Criterium sia campestre che su pista, nella staffetta Urban Running il 12 giugno e in varie manifestazioni di federazione».