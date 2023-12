Abc, trasferte a Prato e San Miniato per due squadre

Basket Castelfiorentino atteso a Prato, per il Gialloblu derby sul parquet di San Miniato.

Ultimo impegno prima della sosta natalizia per Basket Castelfiorentino e Gialloblu Castelfiorentino, che nel weekend saranno entrambe impegnate lontano da casa.

Sabato 16 dicembre alle 21 le ragazze del Basket Castelfiorentino faranno visita alla Cestistica Rosa Prato per l’ultima giornata del girone di andata di serie C Femminile (arbitro Putaggio di Firenze). Una sfida impegnativa per le gialloblu di Gianni Lazzeretti, attese in casa della seconda della classe, nella quale proveranno a mettere a segno il colpaccio per riscattare l’amara sconfitta di sette giorni fa giunta per mano di Pisa.

Domenica 17 dicembre alle 18, invece, il Gialloblu Castelfiorentino sarà impegnato sul parquet della Pallacanestro San Miniato per la decima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 2 (arbitri Marini e Salvo di Pisa). In una sfida che, come ogni derby che si rispetti, fa sempre storia a sé, i ragazzi di Dario Chiarugi andranno in cerca del terzo squillo consecutivo dopo le vittorie ai danni di Valdera e Legnaia, per provare a chiudere con il botto questo 2023.

Fonte: Abc Castelfiorentino