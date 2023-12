Aer entra in Alia, la Multiutility anche in Valdisieve

Si rafforza il progetto di Alia Multiutility grazie all’ingresso nel proprio perimetro societario di Ambiente Energia Risorse, società che svolge i servizi di igiene urbana nei territori della Valdisieve e del Valdarno fiorentino. Questa mattina a Palazzo Medici Riccardi, nella sede della Città Metropolitana, i sindaci dei Comuni soci di Aer (Pontassieve, Dicomano, Figline e Incisa Valdarno, Londa, Pelago, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina e San Godenzo) hanno sottoscritto l’aumento di capitale deliberato lo scorso gennaio dal consiglio di amministrazione di Alia, conferendo le rispettive partecipazioni nella società di gestione dei servizi pubblici locali.

"Questa scelta dimostra la fiducia e la solidità della partnership fra Alia e i Comuni, confermando sia il nostro impegno per fornire servizi di qualità ai cittadini, sia il progetto che mira al rafforzamento di una multiutility sempre più solida, radicata e aperta a tutte le realtà che condividono la nostra visione", ha commentato Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility.

Le azioni conferite questa mattina dai Comuni rappresentano il 90,02% di Aer, mentre il restante 9,98% delle quote resta di Valdisieve scrl, società in cui Alia detiene una partecipazione del 25%. ‘Ringraziamo i Comuni soci di Aer per la loro fiducia. L’operazione appena conclusa è perfettamente coerente con il progetto Multiutility e ci permette di unire sotto un’unica guida operativa società operanti all’interno dell’Ato Toscana Centro, consentendo di creare sinergie, efficienze operative e maggiori investimenti’, ha commentato Alberto Irace, amministratore delegato di Alia Multiutility.

"Abbiamo creduto fino da subito nel progetto di aggregazione per la costruzione della Multiutility Toscana, conferendo le quote di Publiacqua attraverso Acqua Toscana’, hanno dichiarato i sindaci dei nove Comuni soci di Aer. ‘Con il conferimento delle quote di Aer si compie un altro passaggio importante per i nostri Comuni. Auspichiamo che Multiutility Toscana possa diventare quel soggetto capace di restituire servizi efficienti e di qualità e che faccia ricadere la ricchezza prodotta sui nostri territori attraverso una governance in mano al pubblico".

Nel protocollo sottoscritto da Alia, Aer, Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, si stabilisce che il personale di Aer manterrà, in continuità, l’attuale rapporto di lavoro e che per il personale a tempo determinato (anche in somministrazione) si procederà a un percorso di stabilizzazione al raggiungimento dei 24 mesi di anzianità. Inoltre, Alia e Aer si impegnano ad agevolare la permanenza del personale per almeno due anni nel territorio in cui attualmente svolge l’attività e ad avviare un tavolo di lavoro sul tema.

Il conferimento delle quote di Aer in Alia Multiutility è la prima operazione che viene realizzata in attuazione del percorso avviato il 20 ottobre 2022, quando l’assemblea straordinaria dei soci, che ha approvato la fusione in Alia di Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana dando vita alla Multiutility Toscana, ha delegato il cda di Alia a realizzare un aumento di capitale a favore di enti pubblici locali, toscani e marchigiani, tramite conferimenti in natura aventi ad oggetto partecipazioni, aziende e rami di azienda di società operanti nel settore dei servizi pubblici. La Multiutility Toscana oggi detiene circa il 40% delle quote e il controllo di Estra, il 58% di Publiacqua, il 19% di Acque spa e il 31% di Toscana Energia.

Ambiente Energia Risorse svolge nei territori di riferimento il servizio di igiene urbana, che comprende la raccolta differenziata, lo smaltimento della carta e del cartone, del multimateriale, della frazione organica, dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti indifferenziabili. Aer è concessionaria dei servizi di igiene urbana nei territori della Valdisieve, con scadenza concessione nel 2030.

Fonte: Alia Servizi Ambientali