Cambia momentaneamente la viabilità a Petroio

A Vinci domani, 16 dicembre, ci sarà l'istituzione di un senso alternato sulla strada provinciale via Leonardo da Vinci, all'altezza dell'impianto sportivo di Petroio. Il senso unico alternato sarà dalle ore 8 alle 13. Si tratta di interventi necessari per l'avvio dei lavori di realizzazione del terzo lotto del percorso ciclo pedonale di Via Leonardo da Vinci.

“Chiediamo ai cittadini comprensione per questo disagio che comunque sarà molto limitato nel tempo, visto che si parla soltanto del sabato mattina – dichiara il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia -. I lavori sono necessari perché ci permettono di andare avanti sul terzo lotto del percorso ciclo pedonale di Via Leonardo da Vinci, opera attesa dai cittadini”.