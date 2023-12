Dal Santa Maria Annunziata l'invito: "Donate sangue come regalo di Natale"

Parte dalla struttura trasfusionale dell’ospedale Santa Maria Annunziata l’invito-riflessione rivolto sia ai già donatori come a chi non hai mai fatto questa esperienza e vuole iniziare proprio ora: pensare alla donazione come al regalo di Natale più bello che possiamo donare in questo periodo di festa.

E’ con questo spirito che dalla struttura trasfusionale arrivano queste parole: “A Natale è bella l’abitudine di scambiarci doni, un segno di amicizia, di affetto, di calore umano… perché non aggiungere il dono più bello di tutti? E’ il dono della vita attraverso una donazione di sangue, perché il sangue salva veramente la vita a centinaia di persone ogni anno, di ogni età, con malattie croniche, che hanno subito traumi o che devono sottoporsi ad interventi chirurgici. Tutti sono i benvenuti!”.

Chi volesse raccogliere l’invito della struttura trasfusionale può contattare la struttura stessa per un appuntamento o per maggiori informazioni al tel. 055 6936480.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa