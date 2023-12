Dopo il covid torna in visita a Firenze la delegazione di medici dalla Cina

E’ stata la prima visita post Covid della delegazione cinese da quando a marzo 2020, una missione di sanitari esperti in Covid 19, medici e infermieri, dalla provincia di Fujian era arrivata a Firenze, accolta dalla Regione Toscana, in piena emergenza pandemica. In quell’occasione furono donati alla Regione dispositivi medici e apparecchi per la ventilazione trasportati in Toscana da 9 furgoni.

Come esperienza di ritorno, l’iniziativa promossa dal Consolato della Repubblica Popolare cinese di Firenze, in collaborazione con l’Assessorato alla salute della Regione Toscana, è stata riproposta ieri pomeriggio a Santa Maria Nuova e oggi presso le Aziende ospedaliero universitarie di Careggi e Meyer. La delegazione ha fatto nuovamente visita alle strutture che nel 2020 affrontarono la pandemia, per capire come sia stata gestita la fase di emergenza e quella successiva. La visita è stata l’occasione per riprendere le collaborazioni e per sottolineare la reciproca volontà di avviare un dialogo che potrà portare in futuro, attraverso nuovi accordi operativi, a progetti condivisi tra gli ospedali della Toscana e della provincia di Fujian.

Come nel 2020 guidata dal dr. Guo Yangsong, vicepresidente dell’ospedale regionale del Fujian, la delegazione ha aperto ieri pomeriggio l’agenda delle due giornate di lavoro presso la Sala Bufalini dell’ospedale Santa Maria Nuova. Dopo l’accoglienza, hanno portato i saluti istituzionali l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini e per lo Staff della Direzione sanitaria della Asl, il direttore Alessandro Sergi. Presente anche il direttore di Santa Maria Nuova, Tommaso Grassi. Con loro il Console Generale ad interim della Repubblica Popolare Cinese a Firenze, Guan Zhongqi e il direttore generale della “Fujian Provincial Health Commission”, Yang Minhong.

Durante il pomeriggio di lavoro a Santa Maria Nuova, la delegazione cinese ha presentato alcuni ospedali della Provincia del Fujian mentre sulla Medicina integrata hanno fatto un focus il responsabile Centro regionale per la medicina integrata, Elio Rossi e il direttore Centro Fior di Prugna Ausl Toscana centro, Carmelo Guido.

Questa mattina la visita della delegazione cinese prosegue all’Azienda ospedaliero – universitaria Careggi dove alla delegazione, ricevuta dalla Direzione aziendale, saranno mostrate le sale dell’Interventistica neuro vascolare e le aree del Dipartimento oncologico impegnate nella riorganizzazione post Covid.

Nel pomeriggio la delegazione si sposterà all’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer Irccs dove sarà accolta dal direttore sanitario Emanuele Gori. Si tratta di una visita che rinnova la tradizione di apertura dell’ospedale pediatrico fiorentino alle realtà internazionali, in particolare quella cinese.

Fonte: Asl Toscana Centro