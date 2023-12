Open Day Epatite C, a Empoli anche gli amministratori dei comuni fanno il test

Domani, sabato 16 dicembre, giornata di screening per l’Epatite C hanno aderito anche gli Amministratori locali, tra cui Sindaci, Assessori e Consiglieri, di alcuni Comuni del territorio Empolese Valdelsa Valdarno inferiore. Un forte segnale per la comunità locale per ricordare l’importanza della campagna di prevenzione, in cui grazie ad un semplice test gratuito è possibile tutelare la propria salute.

Dalle ore 11 alle ore 17 gli Amministratori locali si recheranno presso la Casa della Salute Sant’Andrea (all’interno del Centro Commerciale Coop) in via S.Mamante a Empoli ed in particolare: l’Assessore Valentina Torrini di Empoli, il Sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti insieme al suo Assessore Samanta Setteducati, il Sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, il Consigliere Comunale di Montopoli in Val d’Arno Andrea Marino, l’Assessore Simone Focardi di Montelupo Fiorentino insieme ai Consiglieri Comunali Daniele Bertelli e Leonardo Vaiani, il Sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti e l’Assessore Chiara Bonciolini, il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli insieme all’Assessore Giulia Profeti, l’Assessore di Montaione Rachele De Prisco, l’Assessore di Montespertoli Daniela Di Lorenzo.

Si ricorda che domani è possibile effettuare il test anche nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.30 in Piazza Farinata degli Uberti (di fronte alla Collegiata di Sant’Andrea).

L’invito alla campagna di screening è rivolto ai cittadini di età compresa fra i 34 e i 54 anni. Il test di screening che si esegue in pochi minuti con un pungidito, consiste nel prelievo di una goccia di sangue capillare per la ricerca degli anticorpi anti-HCV. Il campione di sangue viene analizzato in tempo reale ed il risultato è comunicato in pochi minuti e viene rilasciato anche in forma cartacea.

L’Azienda Sanitaria ringrazia la Direzione della Coop, la sezione Soci di Empoli e le Associazioni di Volontariato del territorio per la disponibilità e la collaborazione nell’organizzazione della giornata.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa