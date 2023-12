Penultimo match dell'Abc a Cecina: gara in salita

Una vera e propria impresa è quella che attende l’Abc Solettificio Manetti. Domani, sabato 16 dicembre, alle 21, i ragazzi di Walter Angiolini faranno visita alla capolista Basket Cecina per la seconda giornata del girone di ritorno (arbitri Montano di Siena, Sposito di Livorno). Una gara che sarebbe stata in salita a prescindere dal calendario, ma che a maggior ragione lo sarà adesso, presentandosi subito dopo due pesanti sconfitte interne.

“Stiamo vivendo il momento più complicato da quando sono arrivato a Castelfiorentino – ammette coach Angiolini -. E’ doveroso dare delle risposte a noi stessi, innanzitutto dal punto di vista dell’atteggiamento. La forza di Cecina è evidente e su questo non ci sono dubbi, ma mai come adesso dobbiamo pensare a noi prima ancora che agli avversari”.

Un roster, quello di Andrea Da Prato, costruito su un mix di talento e fisicità che ne fanno la squadra da battere, e la classifica è proprio lì a dimostrarlo. Così come l’ultimo turno, in cui Cecina è andata ad espugnare con ampio margine il difficile campo di Spezia (76-91). Nel match di andata al PalaBetti, dopo una prima parte ampiamente controllata da Turini (top scorer del match) e compagni, i gialloblu trovarono al rientro dall’intervallo la forza per reagire. Ne emerse così una quarta frazione entusiasmante, con l’Abc che riuscì ad impattare a quota 69 con una manciata di secondi sul cronometro. Ma proprio sul più bello Cecina chiuse i giochi dalla lunga distanza, portando a casa la sfida sul 69-73. Fu una prestazione sopra le righe quella dei gialloblu, fortemente determinati e spinti dalla volontà di superarsi e superare un avversario di prima fascia. Esattamente la stessa determinazione che sarà necessaria domani, in un testa-coda che richiederà tenacia, compattezza e solidità oltre ogni limite.

Fonte: Abc Castelfiorentino