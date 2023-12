Savino Del Bene Volley, sabato la sfida in casa del Roma Volley Club

Roma Caput Mundi, Roma Città Eterna, ma soprattutto per quanto riguarda il volley si tratta di Roma Rivelazione.

Rivelazione e, anche se siamo sotto Natale, vera epifania, perché il Roma Volley Club, formazione neo promossa in Serie A1, è forse la più grande sorpresa del massimo campionato italiano di questo anno.

Sabato 16 dicembre, a partire dalle 18.00, la Savino Del Bene Volley sarà ospite al PalaTiziano di Roma per il dodicesimo e penultimo turno del girone d'andata, per una sfida contro una squadra che in questo campionato ha raccolto sei vittorie su undici sfide disputate.

Il Roma Volley Club è dunque una rivale da non sottovalutare, in piena lotta per un posto tra le prime otto in classifica, per un biglietto d'accesso alla prossima Coppa Italia.

La squadra della capitale aspira ad un posto di prestigio nel volley italiano, mentre la Savino Del Bene Volley, dopo la grande vittoria ottenuta lunedì sera contro Novara, non può permettersi di vanificare una prima parte di stagione nella quale ha perso solamente in due occasioni.

EX E PRECEDENTI

Due ex giocatrici della Savino Del Bene Scandicci nel roster del Roma Volley Club:

Martina Ferrara, libero classe '99, che ha militato nella Savino Del Bene Volley nella stagione 2017-2018.

Anna Beatriz Silva Correa, centrale brasiliana classe '92, che ha vestito la maglia della Savino Del Bene Volley nella stagione 2021-2022.

Nella formazione di coach Barbolini è invece presente una sola ex giocatrice di Roma:

Bintu Diop, opposto classe '02, ha giocato nell'Acqua & Sapone Roma Volley Club nella stagione 2020-2021, ottenendo la promozione dalla Serie A2 alla Serie A1.

Quello di questo sabato sarà il terzo confronto ufficiale tra la Savino Del Bene Volley e il Roma Volley Club.

Il bilancio dei precedenti è favorevole alla Savino Del Bene Volley, che si è imposta in entrambe le occasioni.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

“Dopo la vittoria contro Novara continua il nostro sprint fino alla fine del girone d'andata. Per la prossima sfida andremo a Roma, per affrontare una formazione che è la vera rivelazione del campionato. Dimostrazione che gli allenatori ancora contano qualcosa, perché penso che coach Cuccarini stia facendo un lavoro veramente buonissimo. Dobbiamo concentrarci per questa sfida, perché i punti in palio sono gli stessi di tutte le gare, sono gli stessi delle grandi partite con Novara, Milano e Conegliano”

LE AVVERSARIE

Il Roma Volley Club nella scorsa annata ha conquistato la promozione in Serie A1 al termine di una stagione magica. Prima al termine del girone B della Serie A2, la formazione capitolina ha concluso al primo posto anche nella Pool Promozione, guadagnandosi l'approdo nel massimo campionato italiano.

Nella scorsa stagione la squadra guidata da coach Cuccarini ha conquistato anche la Coppa Italia di Serie A2, vincendo 3-0 nella finale disputata contro la Millenium Brescia all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).

In questa stagione Roma ha confermato la guida tecnica, con coach Cuccarini che per il secondo anno consecutivo si siede sulla panchina della formazione giallorossa.

Oltre ad a rinnovare la fiducia al tecnico protagonista della promozione dalla Serie A2, il Roma Volley Club ha confermato otto atlete del roster dello scorso anno (Bici, Bechis, Rivero, Ciarrocchi, Ferrara, Rucli, Valoppi e Melli). Ad oggi, con sedici punti conquistati, la formazione romana si trova settima nella classifica di Serie A1.

La formazione di Cuccarini è reduce dalla vittoria per 3-0 ottenuta in casa di un'altra neo promossa come l'Itas Volley Trentino.

Questo sabato il Roma Volley Club scenderà in campo con il 6+1 composto da Bechis al palleggio, Bici come opposto, Ana Beatriz e Rucli da centrali, con Rivero e Melli in banda e Ferrara come libero.